Як убезпечити себе, якщо ви перебували у воді на затоплених територіях: 3 правила

Після повені, яка трапилася внаслідок підриву Каховської ГЕС, у воді на постраждалих територіях можуть бути віруси, бактерії, паразити, хімікати й інші небезпечні речовини.
Вона не придатна для використання, й так само небезпечним може бути перебування в ній, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.
Якщо вам доводиться контактувати з цією водою, дотримуйтесь основних правил безпеки:
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- використовуйте гумові чоботи та гумові рукавички;
- на очі одягніть захисні окуляри;
- намагайтесь скоротити своє перебування у воді.
|Інфографіка: Центр громадського здоров'я
Після контакту з водою:
- прийміть душ з милом або обітріться спирто-вмісними серветками, промийте очі чистою водою;
- перевірте, чи на вашому тілі немає поранень. У разі виявлення – обробіть подряпини та за необхідності зверніться по медичну допомогу;
- вдягніть чистий одяг;
- забруднений одяг виперіть у гарячій воді з миючим засобом.
|Інфографіка: Центр громадського здоров'я
Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води в вашому регіоні, адже вони можуть змінюватись.
|Інфографіка: Центр громадського здоров'я
Нагадаємо, на Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби
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