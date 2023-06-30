Як убезпечити себе, якщо ви перебували у воді на затоплених територіях: 3 правила

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 червня 2023

Після повені, яка трапилася внаслідок підриву Каховської ГЕС, у воді на постраждалих територіях можуть бути віруси, бактерії, паразити, хімікати й інші небезпечні речовини. 

Вона не придатна для використання, й так само небезпечним може бути перебування в ній, повідомляють у Центрі громадського здоров’я. 

Якщо вам доводиться контактувати з цією водою, дотримуйтесь основних правил безпеки: 

  • використовуйте гумові чоботи та гумові рукавички; 
  • на очі одягніть захисні окуляри; 
  • намагайтесь скоротити своє перебування у воді.
Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Після контакту з водою:

  • прийміть душ з милом або обітріться спирто-вмісними серветками, промийте очі чистою водою; 
  • перевірте, чи на вашому тілі немає поранень. У разі виявлення – обробіть подряпини та за необхідності зверніться по медичну допомогу;
  • вдягніть чистий одяг; 
  • забруднений одяг виперіть у гарячій воді з миючим засобом.
Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води в вашому регіоні, адже вони можуть змінюватись.

Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Нагадаємо, на Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби

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