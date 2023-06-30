Як убезпечити себе, якщо ви перебували у воді на затоплених територіях: 3 правила

Після повені, яка трапилася внаслідок підриву Каховської ГЕС, у воді на постраждалих територіях можуть бути віруси, бактерії, паразити, хімікати й інші небезпечні речовини.

Вона не придатна для використання, й так само небезпечним може бути перебування в ній, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Якщо вам доводиться контактувати з цією водою, дотримуйтесь основних правил безпеки:

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використовуйте гумові чоботи та гумові рукавички;

на очі одягніть захисні окуляри;

намагайтесь скоротити своє перебування у воді.

Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Після контакту з водою:

прийміть душ з милом або обітріться спирто-вмісними серветками, промийте очі чистою водою;

перевірте, чи на вашому тілі немає поранень. У разі виявлення – обробіть подряпини та за необхідності зверніться по медичну допомогу;

вдягніть чистий одяг;

забруднений одяг виперіть у гарячій воді з миючим засобом.

Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води в вашому регіоні, адже вони можуть змінюватись.

Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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