Заборонено купатися та вживати рибу: Ляшко розповів про епідситуацію через підрив Каховської ГЕС

Випадків виявлення інфекційних хвороб у районах підтоплення внаслідок підриву військами РФ Каховської гідроелектростанції не зафіксовано, стверджує глава МОЗ Віктор Ляшко.

Нині ситуація стабільна, але напружена, повідомив міністр охорони здоров'я в ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 червня.

За його словами, у зоні підтоплення діють пости спостереження, які щоденно відбирають воду для досліджень з різних джерел, зокрема з водойм та бочковозів, які привозять питну воду.

"Вода в централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і правилам, й безпечна для вживання. Так само відповідає нормам питна вода", – розповів очільник МОЗ.

Водночас у поверхневих водоймах ситуація інша.

"Ми фіксуємо значне фекальне забруднення і в разі, якщо ця вода потрапить на стіл, яку люди можуть вжити, або її використовуватимуть для купання, це може призвести до виникнення інфекційних хвороб", – наголошує Віктор Ляшко.

Він закликав громадян не купатися у водоймах і не вживати у їжу рибу звідти у будь-якому вигляді.

За словами міністра, це може призвести до спалахів епідемій кишкових інфекцій.

"Просимо всіх утриматися й не купувати нічого на стихійних ринках, які можуть бути біля цих водойм. Сам по собі спалах не відбудеться, якщо хтось не порушить вимог санітарних норм і правил", – додав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що наразі немає випадків інфекційних хвороб.

Нагадаємо, у селі Мар’янське Дніпропетровської області внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції та обміління водосховища загинуло понад 850 кілограмів водних організмів, зокрема риби.