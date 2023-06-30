У лікарні померла вінницька активістка Таїса Гайда

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
39192
30 червня 2023

У лікарні внаслідок важких опіків тіла померла голова громадської організації "Автомайдан Вінниччина" та представниця руху Чесно Таїса Гайда. 

Про це повідомила головна редакторка Руху Чесно Ірина Федорів. 

Вона пригадала, як познайомилася з волонтеркою та як Таїса Гайда любила Вінниччину. 

"Вона могла набрати ввечері й розказати про якусь малу громаду Вінниччини і я розуміла, що там вона, як завжди, знайшла діамант. Її матеріали в топах переглядів на сайті ЧЕСНО... Ці кейси брали провідні ЗМІ країни, це завжди було глибоко. Вона "ламала хребти" корупціонерів", – написала Ірина Федорів. 

Таїса Гайда. Фото: Ірина Федорів

Редакторка додала, що смерть Таїсії – це "величезна втрата для країни та громадського сектору". 

25 червня у місцевому виданні "20 хвилин" повідомили, що Таїсія Гайда перебувала в одному з опікових центрів Львова, куди її доставили з обласної лікарні імені Пирогова. 

Як зазначають у виданні, на відпочинку в селищі Рибаче, що поблизу селища Літина у Вінницькій області, під час приготування їжі на відкритому вогні жінка отримала опіки близько 70% тіла через займання каністри. 

Ким була Таїса Гайда

Таїсія Гайда була однією зі спікерок Вінницького Євромайдану. 

Після анексії Криму у 2014 році вона зайнялася волонтерством й опікувалася родинами кримських татар, які приїздили у Вінницю.

У 2016 році Таїса Гайда стала однією з ініціаторів протестів проти тодішнього начальника головного управління Нацполіції Вінниччини Антона Шевцова, якого звинуватила у сепаратизмі та участі в параді до 9 травня в окупованому Криму. У 2023 році українські спецслужби виявили зв'язки Антона Шевцова з ФСБ. 

Читайте також: В УКУ започаткували стипендію імені полеглого військового "Да Вінчі"


Реклама:


 322
Суспільство

Купатися чи не купатися. Які традиції, прикмети та забобони були на свято Купала

Анастасія Коропецька
 1392
Суспільство

Дисципліна, зниження агресії та спілкування: як спорт допомагає ветеранам жити після фронту

Наталія Найдюк
 9127
КУЛЬТУРА

Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС

Анна Лодигіна

Головне на сайті


Суспільство

Купатися чи не купатися. Які традиції, прикмети та забобони були на свято Купала

Анастасія Коропецька
На Дніпропетровщині підліток отруївся мухоморами, які купив в інтернеті
Дощ із комет падав на Сонце: науковці зафіксували рідкісне явище
Українці за першу половину 2023 року поскаржилися на порушення мовного закону понад 2 тис. разів – мовний омбудсмен
В одеський зоопарк прийняли тварин з Херсону, яких прибило до берега
Підрясник з чипсами та церковна шапка: що українці забували в поїздах у 2023 році
Суспільство

Дисципліна, зниження агресії та спілкування: як спорт допомагає ветеранам жити після фронту

Наталія Найдюк
КУЛЬТУРА

Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС

Анна Лодигіна