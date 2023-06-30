У лікарні померла вінницька активістка Таїса Гайда

У лікарні внаслідок важких опіків тіла померла голова громадської організації "Автомайдан Вінниччина" та представниця руху Чесно Таїса Гайда.

Про це повідомила головна редакторка Руху Чесно Ірина Федорів.

Вона пригадала, як познайомилася з волонтеркою та як Таїса Гайда любила Вінниччину.

"Вона могла набрати ввечері й розказати про якусь малу громаду Вінниччини і я розуміла, що там вона, як завжди, знайшла діамант. Її матеріали в топах переглядів на сайті ЧЕСНО... Ці кейси брали провідні ЗМІ країни, це завжди було глибоко. Вона "ламала хребти" корупціонерів", – написала Ірина Федорів.

Таїса Гайда. Фото: Ірина Федорів

Редакторка додала, що смерть Таїсії – це "величезна втрата для країни та громадського сектору".

25 червня у місцевому виданні "20 хвилин" повідомили, що Таїсія Гайда перебувала в одному з опікових центрів Львова, куди її доставили з обласної лікарні імені Пирогова.

Як зазначають у виданні, на відпочинку в селищі Рибаче, що поблизу селища Літина у Вінницькій області, під час приготування їжі на відкритому вогні жінка отримала опіки близько 70% тіла через займання каністри.

Ким була Таїса Гайда

Таїсія Гайда була однією зі спікерок Вінницького Євромайдану.

Після анексії Криму у 2014 році вона зайнялася волонтерством й опікувалася родинами кримських татар, які приїздили у Вінницю.

У 2016 році Таїса Гайда стала однією з ініціаторів протестів проти тодішнього начальника головного управління Нацполіції Вінниччини Антона Шевцова, якого звинуватила у сепаратизмі та участі в параді до 9 травня в окупованому Криму. У 2023 році українські спецслужби виявили зв'язки Антона Шевцова з ФСБ.