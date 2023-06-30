У лікарні померла вінницька активістка Таїса Гайда

У лікарні внаслідок важких опіків тіла померла голова громадської організації "Автомайдан Вінниччина" та представниця руху Чесно Таїса Гайда.
Про це повідомила головна редакторка Руху Чесно Ірина Федорів.
Вона пригадала, як познайомилася з волонтеркою та як Таїса Гайда любила Вінниччину.
"Вона могла набрати ввечері й розказати про якусь малу громаду Вінниччини і я розуміла, що там вона, як завжди, знайшла діамант. Її матеріали в топах переглядів на сайті ЧЕСНО... Ці кейси брали провідні ЗМІ країни, це завжди було глибоко. Вона "ламала хребти" корупціонерів", – написала Ірина Федорів.
|Таїса Гайда. Фото: Ірина Федорів
Редакторка додала, що смерть Таїсії – це "величезна втрата для країни та громадського сектору".
25 червня у місцевому виданні "20 хвилин" повідомили, що Таїсія Гайда перебувала в одному з опікових центрів Львова, куди її доставили з обласної лікарні імені Пирогова.
Як зазначають у виданні, на відпочинку в селищі Рибаче, що поблизу селища Літина у Вінницькій області, під час приготування їжі на відкритому вогні жінка отримала опіки близько 70% тіла через займання каністри.
Ким була Таїса Гайда
Таїсія Гайда була однією зі спікерок Вінницького Євромайдану.
Після анексії Криму у 2014 році вона зайнялася волонтерством й опікувалася родинами кримських татар, які приїздили у Вінницю.
У 2016 році Таїса Гайда стала однією з ініціаторів протестів проти тодішнього начальника головного управління Нацполіції Вінниччини Антона Шевцова, якого звинуватила у сепаратизмі та участі в параді до 9 травня в окупованому Криму. У 2023 році українські спецслужби виявили зв'язки Антона Шевцова з ФСБ.
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