Телескоп Вебба зробив вражаючі фото спіральної галактики у сузір'ї Діви

У космічній агенції NASA показали NGC 5068 – спіральну галактику з перемичками, розташовану в сузір’ї Діви на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі.
Фото галактики зробив телескоп Джеймса Вебба (James Webb). Мета астрономів – краще зрозуміти, як інші зірки та Сонце формувалися та розвивалися в галактиках, пишуть в агенції.
Ці спостереження цінні для вчених тому, що зореутворення лежить в основі багатьох галузей астрономії.
У космічному агентстві додали, що планетарні системи, які народжуються в космічному пилу, неможливо побачити за допомогою телескопів видимого світла, таких як Хаббл.
|Фото: спіральна галактика з перемичками NGC 5068/ESA, Webb
Водночас Вебб "бачить" невидимі хвилі інфрачервоного світла, що пронизують густі хмари космічного пилу та газу, дозволяючи побачити навіть галактичні центри.
|Пилова структура спіральної галактики NGC 5068 та сяючі бульбашки газу, що містять новоутворені зоряні скупчення. Фото: ESA, Webb
Як зауважили у NASA, астрономи змогли зазирнути у гігантські хмари пилу в NGC 5068 та зафіксувати процеси утворення зірок.
Космічний телескоп Вебба запустили у грудні 2021 року. Телескоп є головною у світі обсерваторією космічної науки. Він допомагає розкривати таємниці Сонячної системи, "заглядає" в далекі світи інших зірок, а також досліджує таємничі структури та походження Всесвіту.
|Інфрачервоне зображення галактики заповнене величезним скупченням старих зірок, які наповнюють ядро NGC 5068. Фото: ESA, Webb
Нагадаємо, у NASA космічний телескоп Хаббл зафіксував медузоподібну галактику, яка розташована в сузір’ї Волосся Вероніки (скупчення Кома).
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