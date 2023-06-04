Телескоп Вебба зробив вражаючі фото спіральної галактики у сузір'ї Діви

У космічній агенції NASA показали NGC 5068 – спіральну галактику з перемичками, розташовану в сузір’ї Діви на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі.

Фото галактики зробив телескоп Джеймса Вебба (James Webb). Мета астрономів – краще зрозуміти, як інші зірки та Сонце формувалися та розвивалися в галактиках, пишуть в агенції.

Ці спостереження цінні для вчених тому, що зореутворення лежить в основі багатьох галузей астрономії.

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У космічному агентстві додали, що планетарні системи, які народжуються в космічному пилу, неможливо побачити за допомогою телескопів видимого світла, таких як Хаббл.

Фото: спіральна галактика з перемичками NGC 5068/ESA, Webb

Водночас Вебб "бачить" невидимі хвилі інфрачервоного світла, що пронизують густі хмари космічного пилу та газу, дозволяючи побачити навіть галактичні центри.

Пилова структура спіральної галактики NGC 5068 та сяючі бульбашки газу, що містять новоутворені зоряні скупчення. Фото: ESA, Webb

Як зауважили у NASA, астрономи змогли зазирнути у гігантські хмари пилу в NGC 5068 та зафіксувати процеси утворення зірок.

Космічний телескоп Вебба запустили у грудні 2021 року. Телескоп є головною у світі обсерваторією космічної науки. Він допомагає розкривати таємниці Сонячної системи, "заглядає" в далекі світи інших зірок, а також досліджує таємничі структури та походження Всесвіту.

Інфрачервоне зображення галактики заповнене величезним скупченням старих зірок, які наповнюють ядро ​​NGC 5068. Фото: ESA, Webb

Нагадаємо, у NASA космічний телескоп Хаббл зафіксував медузоподібну галактику, яка розташована в сузір’ї Волосся Вероніки (скупчення Кома).