Помилка в системі: у Кабміні пояснили, чому відмовили автору у розгляді петиції за відставку Ткаченка

Автор петиції про звільнення Олександра Ткаченка з посади голови Міністерства культури Юрій Шиян отримав лист від Кабінету міністрів про те, що петиція не набрала потрібну кількість голосів.

Однак, станом на 2 червня звернення підписала 25201 людина.

"Повідомляємо, що подана вами електронна петиція про звільнення Олександра Владиславовича Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України у визначений термін не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку", – йшлося у повідомленні.

Скрін з відповіддю від Кабміну

Згодом у Кабміні пояснили таку відповідь технічною помилкою у системі.

"Повідомлення автору, що петиція не набрала голосів, є виключно наслідком логічної помилки в старій системі петицій. Ця помилка ніяк не впливає на подальше опрацювання петиції", – зазначили в уряді.

А також додали, що збір підписів на петицію про звільнення Ткаченка з поста міністра триває.

"УП.Життя" зв'язались з автором звернення. Він зазначив, писатиме листа до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб дізнатися причину таких дій.

"Поки ніякої аргументації не отримали, лише лист на пошту, в якому чіткого обґрунтування нема, лише начебто "петиція у визначений термін не набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оскільки не відповідає вимогам до письмового або усного звернення", – розповів Юрій.

Нагадаємо, Юрій Шиян створив петицію 7 березня. На сайті петиції повідомляють, що станом на 4 червня звернення підписали 25741 особа з 25000 необхідних.