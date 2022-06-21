Ткаченко не бачить загрози у співпраці з деякими "хорошими росіянами"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 червня 2022

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що  "хороші росіяни" не несуть загрози для України. Проте кожен випадок треба розглядати окремо.

Тому дуже недалекоглядною є тотальна відмова від співпраці, заявив він в інтерв'ю BBC. 

Свою думку міністр пояснив на кейсах Марини Овсяннікової та Олександра Невзорова.

Зі слів Ткаченка, російська пропагандистська журналістка Овсяннікова не заслуговує на громадянство України.

 Фото: зі сторінки Олександра Ткаченка

"Важливо дивитися на послідовність позиції впродовж багатьох років. Одного жесту мало для того, щоб переконати українське суспільство в послідовності своєї позиції", – заявив він.

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Проте кейс з Невзоровим видається міністру культури логічним. Навіть попри те, що той у 2012 році був довіреною особою президента Росії Путіна.

"Я не бачу тут загрози, це точно не буде масовим явищем. Але безперечно варто враховувати точку зору громадськості", – зазначає Ткаченко.

Та попри те, що більшість українців висловлюються проти контакту з "хорошими росіянами", міністр культури каже, що "відмовлятися від співпраці з ними – як мінімум, недалекоглядно".

Нагадаємо, Олександр Невзоров та його дружина подавались на громадянство України. Користувачі соцмереж вибухнули реакціями.




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