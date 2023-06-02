Петиція про звільнення міністра культури Ткаченка зібрала необхідну кількість підписів

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Наразі на сайті вона має 25201 підпис при необхідних 25000.

Петицію було зареєстровано 7 березня, до кінця збору залишилось ще три дні. Її автор Юрій Шиян просить прем’єрміністра Дениса Шмигаля направити подання до Верховної Ради про звільнення Ткаченка у зв’язку "з неналежним виконанням посадових обов'язків".

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Скріншот петиції

"Перебуваючи на посту Міністра культури та інформаційної політики, здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка", – йдеться в тексті.

Фото: Дмитро Ларін

Олександра Ткаченка, який у 2009-2018 рр. очолював 1+1 media, призначили міністром культури та інформаційної політики 4 червня 2020 року. 11 листопада 2021 року Ткаченко заявлял, що написав заяву на звільнення через рішення Кабміну про виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру на 2022 рік. Втім, зрештою Ткаченко залишився на посаді.

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