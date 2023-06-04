Дзвіночки на деревах: в Україні проводять акцію в пам'ять про загиблих дітей під час війни

4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Акція "Дзвіночки" походить за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вона закликала вішати на дерева дзвіночки, щоб вшанувати пам’ять маленьких українців.

У Києві цю акцію провели у Дарницькому районі столиці. Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

Акція "Дзвіночки". Фото: КМДА

"Сьогодні ми маємо вшанувати пам’ять усіх безневинно убитих українських дітей. Цей захід повинен стати ще одним потужним мотиватором нашої боротьби. За життя, за майбутнє України!" – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

У Мінреінтеграції зазначили, що кількість вбитих країною-агресором дітей вже переважає кількості днів, протягом яких триває повномасштабна війна.

"Усі воєнні злочини, скоєні РФ проти українських дітей, будуть розслідуватися як злочин геноциду", – додали в установі.

За даними Офісу Генпрокурора в Україні станом на 4 червня загинули 485 дітей за 466 днів протистояння.

В акції беруть участь дорослі та діти

Нагадаємо, що росіяни також депортують маленьких українців. Наразі відомо про більше ніж 20 тисяч дітей, який окупанти незаконно вивезли на свої території. Ворог намагається приховати це та цинічно змінює імена та дати народження депортованих дітей.