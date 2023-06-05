Розпочався додатковий період реєстрації на НМТ-2023: як подати документи

Розпочався додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року.

Додатковий період триватиме протягом 5-12 червня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Зауважимо, що додатковий період реєстрації передбачений лише для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову, та тих, хто не зміг із поважних причин вчасно зареєструватися", – кажуть у відомстві.

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Також у цей період здійснюють реєстрацію людей, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах.

Реєстрацію здійснюватимуть за допомогою спеціального сервісу, який використовувася під час основного періоду.

Як зареєстуватися на НМТ у додатковий період?

Особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким відмовили в реєстрації для участі в НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, доопрацювати надані ними інформацію та/або копії документів.

Серед найпоширеніших причин відмов у реєстрації були ненадання певних документів та/або надання документа, оформленого не за зразком, як-от довідки з місця навчання.

Тож цьогорічним випускникам, які отримали відмову в реєстрації саме через некоректне оформлення довідки з місця навчання, треба подбати про те, щоб вона відповідала встановленому зразку: у ній має бути зазначено: "він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2023 року в (назва закладу освіти)".

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Потенційні учасники НМТ, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в закордонному закладі освіти, мають завантажити до персонального кабінету нотаріально засвідчений переклад відповідної довідки українською мовою .

Також поширеною причиною відмови в реєстрації було ненадання документа, що підтверджує наявність або відсутність реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Підтвердити внесену інформацію про РНОКПП можна, завантаживши до сервісу реєстрації копію одного з документів, що підтверджує достовірність РНОКПП:

картки платника податків;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;

свідоцтва про народження або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП;

діючого паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що був виготовлений за Технічним описом та зразком бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженими постановою Кабміну від 26 червня 2007 року № 858. У ньому має бути зазначено персональний номер (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків).

Водночас громадяни України, які відмовилися від отримання РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті у процесі роботи із сервісом реєстрації мають вказати, що вони не мають РНОКПП.

Також це мають зробити іноземці, особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, особи, які звернулися за захистом в Україні, якщо вони не зареєстровані як платники податків у державних податкових інспекціях України.

Люди, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати такі дії:

✅ Внести особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), номери контактних телефонів та адресу електронної пошти, вказати категорію: випускник поточного року або випускник минулих років) й інформацію щодо участі в НМТ;

✅ Завантажити копії заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, документа, що підтверджує причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації (довідку чи документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально)) та сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів:

паспортного документа або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документа, що підтверджує внесену інформацію про РНОКПП: картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

У разі відсутності з поважної причини (викрадення, втрата тощо) документа, що підтверджує інформацію про освіту, для реєстрації для участі в НМТ можна використати Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи.

Її можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

За потреби додати копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

"Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб.

Зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися", – кажуть в УЦОЯО.

Якщо ви не надасте тих чи тих копій документів або надасте копії, що не відповідають вимогам, – вам відмовлять у реєстрації;

✅ Також потрібно підтвердити бажання взяти участь у НМТ.

✅ І надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Люди, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах, для реєстрації мають звернутися до представників цих установ або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

"Зауважимо, що рішення щодо допуску особи до участі в НМТ під час додаткових сесій буде прийнято колегіальним органом – регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти", – кажуть в УЦОЯО.

У разі успішної реєстрації потенційний учасник матиме змогу пройти тестування під час додаткових сесій.

"Тим, хто буде реєструватися в додатковий період, радимо після надсилання реєстраційних даних на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти щодень перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання реєстраційних документів, аби в разі виявлення недоліків у них встигнути про це дізнатися та виправити їх.

Адже іншого шансу зареєструватися ви вже не матимете", – додають у відомстві.

Нагадаємо, НМТ-2023 пройде у дві сесії. Основна проходитиме в червні, а додаткова – у червні-липні.

У додатковій сесії зможуть узяти участь люди, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.