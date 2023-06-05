44% українців нейтрально ставляться до ЛГБТ-військових – опитування

27% опитаних українців скоріше або однозначно позитивно ставляться до представників ЛГБТ, які служать у збройних силах. Водночас 25% респондентів – негативно.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 27-29 березня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) та Українського ветеранського фонду.

44% респондентів нейтрально ставляться до ЛГБТ-військових.

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При цьому 15% опитаних відповіли, що сприймають таких людей "однозначно позитивно", а 17% – "однозначно негативно".

Дослідження групи Рейтинг

Третина людей, які взяли участь в дослідженні – 34% – вважають, що представники ЛГБТ зазнають дискримінації під час проходження служби в Збройних силах України.

42% людей вважають, що ЛГБТ-військовим потрібно надати можливість користуватись правами, які передбачені законом для всіх військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Адже нині у разі загибелі на війні партнера, який служив в ЗСУ, представники ЛГБТ-спільноти не мають права на впізнання та отримання тіла задля поховання.

Дослідження групи Рейтинг

Опитування провели методом телефонного інтерв’ю.

У ньому взяли участь 2000 людей старших за 18 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

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Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Раніше ми повідомляли, що мамі українського ЛГБТ+ військового погрожували спалити дім через діяльність сина.