44% українців нейтрально ставляться до ЛГБТ-військових – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

27% опитаних українців скоріше або однозначно позитивно ставляться до представників ЛГБТ, які служать у збройних силах. Водночас 25% респондентів – негативно. 

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 27-29 березня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) та Українського ветеранського фонду.  

44% респондентів нейтрально ставляться до ЛГБТ-військових. 

При цьому 15% опитаних відповіли, що сприймають таких людей "однозначно позитивно", а 17% – "однозначно негативно".  

Дослідження групи Рейтинг

Третина людей, які взяли участь в дослідженні – 34% – вважають, що представники ЛГБТ зазнають дискримінації під час проходження служби в Збройних силах України.

42% людей вважають, що ЛГБТ-військовим потрібно надати можливість користуватись правами, які передбачені законом для всіх військовослужбовців та членів їхніх сімей.  

Адже нині у разі загибелі на війні партнера, який служив в ЗСУ, представники ЛГБТ-спільноти не мають права на впізнання та отримання тіла задля поховання. 

Дослідження групи Рейтинг

Опитування провели методом телефонного інтерв’ю.

У ньому взяли участь 2000 людей старших за 18 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. 

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. 

Раніше ми повідомляли, що мамі українського ЛГБТ+ військового погрожували спалити дім через діяльність сина.

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