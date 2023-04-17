Мамі українського ЛГБТ+ військового погрожували спалити дім через діяльність сина

Матері українського бійця та учасника ЛГБТ+ спільноти військових Павла Лагойди, невідомі погрожують спалити дім, поки син на фронті.

Про це повідомили в громадській організації "Українські ЛГБТ+ військові за рівні права" з посиланням на допис військового.

Як написав чоловік, спочатку його матері подзвонили з невідомого номеру з погрозами про те, що спалять будинок якщо її син "не перестане позорити ЗСУ".

Потім до будинку, де живе жінка, під’їхала машина, з якої невідомі люди фотографували будинок.

Павло Лагойда. Фото: Instagram/pasha_13828

"З машини виліз водій і почав фотографувати мій будинок, благо на вулиці була мама, випустила собаку і він водія злякав!", – пише Павло Лагойда.

За словами військового, матір звернеться із заявою про погрози до правоохоронців.

В організації наголошують, що напад та погрози в тилу на найближчих рідних військових через їхню активістську правозахисну діяльність є "вагомо обтяжливими обставинами і так важкого злочину".

"У цьому випадку – це ще й пряма робота на Росію, або слід її агентури", – додають у відомстві.

Там нагадують, що про Павла Лагойду нещодавно писало видання The Economist.

"Будь-які напади на активістів, котрі створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном, їх дискримінація, погрози та приниження, є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України, її народу під час війни", – пишуть в ГО.

Павло Лагойда. Фото: Instagram/pasha_13828

Раніше ми повідомляли, що у Верховну Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства.

Після цього священнослужителі Православної Церкви України виступили проти створення інституту "реєстрованого партнерства".

Проти ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств" також виступили луцькі депутати.

Парламентський комітет молоді та спорту підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства і рекомендував його для ухвалення Верховною Радою в першому читанні.





