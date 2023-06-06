Вчені зі США розпочали пошук можливих інопланетних сигналів у центрі Чумацького Шляху

Вчені США з Корнельського університету розпочали пошук ймовірних інопланетних сигналів у нашій галактиці.

Місцем для такого дослідження обрали галактичний центр Чумацького шляху – регіон навколо надмасивної чорної діри "Стрілець А", повідомляє Science Alert.

"Стрілець A" – є одним із найкращих місць у Чумацькому Шляху для надсилання широких, повторюваних радіосигналів усім, хто їх слухає", – зазначають науковці.

Група вчених під керівництвом астронома Акшая Суреша з Корнельського університету створили проєкт BLIPSS (Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals), що призначений для пошуку та посилення дивних імпульсних радіовипромінювань від галактичного центру Чумацького Шляху, які можуть бути від "позаземних розумних організмів".

Інопланетний радіомаяк, схожий на пульсар. Ілюстрація: Breakthrough Listen/Danielle Futselaar

Галактичний центр, де, на думку науковців, можна почути відповідні радіосигнали – "дуже метушливе місце, де є зірки та густі хмари пилу й газу, які закривають усе, що там є".

Також, за словами вчених, там існують природні об’єкти, які надсилають повторювані радіосигнали. Ці сигнали можуть "вказати" напрямок, де потенційно може бути розташована екзопланета, придатна для життя.

"Якщо ми збираємося знайти інопланетний сигнал, це (Стрілець А - ред.) одне з найкращих місць для пошуку, але не без труднощів. Виділення штучного сигналу з природної "какофонії світла", що виходить із галактичного центру, є досить монументальним завданням", – стверджують вчені.

Раніше вчені використовували BLIPSS для того, щоб знайти пульсари, які випромінюють періодичні імпульси світла.

Дослідники протестували своє програмне забезпечення на пульсарах, щоб переконатися, що воно може виявляти типи сигналів, які вони шукали. Для цього науковці звузили частотний діапазон, уточнивши його до менш ніж десятої частини діапазону, що займає FM-радіостанція, з періодичністю імпульсів від 11 до 100 секунд.

Тоді вчені не знайшли сигналів, які б відповідали параметрам пошуку, але зусилля продемонстрували ефективність їхніх методів.

"Наше дослідження проливає світло на дивовижну енергетичну ефективність серії імпульсів як засобу міжзоряного зв’язку на величезних відстанях. Примітно, що це дослідження знаменує першу в історії комплексну спробу провести поглиблений пошук цих (інопланетних – ред.) сигналів", – наголошують вчені.

Нагадаємо, вчені припускають, що галактика Чумацький Шлях може мати іншу форму, ніж вважали дотепер.