У Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва": загинули майже всі тварини

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", де проживали близько 300 тварин.

Наразі точно невідомо, чи вцілів хтось із вихованців. Власниця парку Олена Навроцька каже, що майже всі тварини загинули.

У коментарі UAnimals вона повідомила, що врятуватися могли лише лебеді і качки.

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До трагедії у "Казковій Діброві" проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.

Олена розповіла, що їх було неможливо вивезти з окупації, але працівники рятували тварин як могли.

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Фото тварин до трагедії. Олена Навроцька/Facebook

"Усі тварини залишалися в парку з першого дня вторгнення. Тварини були заблоковані в парку, весь парк замінований, завалений деревами і переритий окопами. Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин.

Скільки зусиль було докладено, скільки людей допомагали рятувати тварин в таких жахливих умовах, практично ризикували життям.

І ось тепер Діброви немає! Загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлік, поні Малиш, віслючок Ося, єнот Міша і всі…", – розповіла Олена джерелам "УП. Життя".

До російського теракту в зоопарку "Казкова Діброва" мешкали мавпи

Зоопарк "Казкова Діброва" опинився в окупації з першого дня великої війни. Окупанти обстрілювали територію парку, влаштували блокпост, допитували працівників зоопарку.

Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві мешканці та фермери, волонтери допомагали збирати кошти.

Також в парку було поповнення дикобразів

Окупанти мінували усе навколо, тому тварини фактично опинилися у пастці.

Дрібних теплокровних – 50-60 особин – розібрали по домівках на зиму, а нещодавно повернули у парк на літо.

У "Діброві" жили й нутрії

Також джерела "УП. Життя", які спілкувалися з власницею парку, повідомили, що окупанти заборонили працювати сторожам зоопарку, тож працівники приходили лише вранці, щоб годувати тварин.

Після підриву тварин ніхто не міг випустити з вольєрів...

І єнотики...

Багато черепах

Пара бабаків

Також були й рогаті вихованці

І носуха...

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: низку населених пунктів Херсонщини почало затоплювати.