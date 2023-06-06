У Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва": загинули майже всі тварини

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", де проживали близько 300 тварин.
Наразі точно невідомо, чи вцілів хтось із вихованців. Власниця парку Олена Навроцька каже, що майже всі тварини загинули.
У коментарі UAnimals вона повідомила, що врятуватися могли лише лебеді і качки.
До трагедії у "Казковій Діброві" проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.
Олена розповіла, що їх було неможливо вивезти з окупації, але працівники рятували тварин як могли.
|Фото тварин до трагедії. Олена Навроцька/Facebook
"Усі тварини залишалися в парку з першого дня вторгнення. Тварини були заблоковані в парку, весь парк замінований, завалений деревами і переритий окопами. Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин.
Скільки зусиль було докладено, скільки людей допомагали рятувати тварин в таких жахливих умовах, практично ризикували життям.
І ось тепер Діброви немає! Загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлік, поні Малиш, віслючок Ося, єнот Міша і всі…", – розповіла Олена джерелам "УП. Життя".
|До російського теракту в зоопарку "Казкова Діброва" мешкали мавпи
Зоопарк "Казкова Діброва" опинився в окупації з першого дня великої війни. Окупанти обстрілювали територію парку, влаштували блокпост, допитували працівників зоопарку.
Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві мешканці та фермери, волонтери допомагали збирати кошти.
|Також в парку було поповнення дикобразів
Окупанти мінували усе навколо, тому тварини фактично опинилися у пастці.
Дрібних теплокровних – 50-60 особин – розібрали по домівках на зиму, а нещодавно повернули у парк на літо.
|У "Діброві" жили й нутрії
Також джерела "УП. Життя", які спілкувалися з власницею парку, повідомили, що окупанти заборонили працювати сторожам зоопарку, тож працівники приходили лише вранці, щоб годувати тварин.
Після підриву тварин ніхто не міг випустити з вольєрів...
|І єнотики...
|Багато черепах
|Пара бабаків
|Також були й рогаті вихованці
|І носуха...
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: низку населених пунктів Херсонщини почало затоплювати.
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