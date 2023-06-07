На Дніпропетровщині фіксують масовий мор риби, МОЗ попереджає про небезпеку її вживання. ВІДЕО

На Дніпропетровщині внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС почався масовий мор риби.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни", – кажуть у відомстві.

У соціальних мережах з’явилося відео масового мору риби у селі Мар‘янське Дніпропетровської області.

Автор відео – невідомий.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, внаслідок знищення Каховської Гідроелектростанції збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн, що оцінюється у 4 млрд грн.

Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Місцеві видання також повідомляють про загибель риби. Деякі місцеві мешканці збирають її.

Міністерство охорони здоров’я попереджає, що збирати та вживати таку рибу у будь-якому виді заборонено, адже є ризик захворювання на ботулізм. У МОЗ говорять, що викинуту на берег рибу не можна ані зберігати, ані готувати.

"Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема, сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини", – попереджають у МОЗ.

Крім того, людей закликають уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.