На Дніпропетровщині фіксують масовий мор риби, МОЗ попереджає про небезпеку її вживання. ВІДЕО

На Дніпропетровщині внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС почався масовий мор риби.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни", – кажуть у відомстві.

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У соціальних мережах з’явилося відео масового мору риби у селі Мар‘янське Дніпропетровської області.

Автор відео – невідомий.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, внаслідок знищення Каховської Гідроелектростанції збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн, що оцінюється у 4 млрд грн.

Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Місцеві видання також повідомляють про загибель риби. Деякі місцеві мешканці збирають її.

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Міністерство охорони здоров’я попереджає, що збирати та вживати таку рибу у будь-якому виді заборонено, адже є ризик захворювання на ботулізм. У МОЗ говорять, що викинуту на берег рибу не можна ані зберігати, ані готувати.

"Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема, сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини", – попереджають у МОЗ.

Крім того, людей закликають уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.