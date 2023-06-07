Вмовляють покинути затоплений дім: як рятують жителів Херсонщини. ВІДЕО

Рівень води у населених пунктах на Херсонщині почав стрімко підійматися через знищення Каховської ГЕС.

В області оголосили евакуацію, однак не всі люди змогли самостійно покинути будинки. Про це йдеться у відео проєкту "Український свідок".

Співробітники ДСНС, Нацполіції та волонтери всю ніч рятували цивільних. Вони ходили поміж будинків по пояс у холодній воді та вмовляли людей покинути затоплені приміщення.

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"У будівлі перебуває чоловік років 50, онкохворий. Транспортувати ми його не ризикнули, бо не маємо фахової медичної освіти. Зараз викличемо швидку, щоб медики оглянули, чи підлягає він транспортуванню", – каже командир взводу управління патрульної поліції Андрій.

Він заходить на подвір'я, пробирається через товщу води, яка вже сягає вище колін. Двері відчиняє жінка. Це – Тамара Михайлівна. Поліціант хоче її евакуювати, однак вона відмовляється: у неї хворий лежачий син.

Скриншот з відео

З реакції правоохоронця стає зрозуміло, що у будинку сморід. По кімнаті у воді плавають порожні пластикові пляшки.

Мешканцям підтопленого будинку обіцяють евакуювати їх до ранку наступного дня. На зворотному шляху поліціанти звільняють пса з пастки: він загруз серед дерев'яних брусів буди чи сараю.

Однак лікар прибуває вже за кілька хвилин. Рівень води вже сягає попереку, а на фоні чутно обстріл. Чоловіка оглядає медик. Він зазначає, що пацієнта можна транспортувати та евакуювати.

"Але я його нікуди не пущу", – каже Тамара Михайлівна.

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"Поїдете з ним", – безапеляційно каже медик.

Чоловіка виносять на носилках, група поліцейських допомагає Тамарі Михайлівні покинути затоплений будинок.

Наступними евакуйовують жінку Галину, яка сиділа на даху свого будинку, та її сина з псом. Жінка каже, що нікуди не піде, бо немає куди.

Однак рятувальники вмовили її спуститися з даху та дійти до авто Нацполіції для евакуації.

Будку затопило майже повністю. У жінки в руках лише пластиковий пакет, решта речей лишились у будинку.

"Малі там лишились", – каже місцева жителька.

Вона має на увазі котів та собак, пояснює дорослий син.

Галина на даху власного будинку

"Отак жили, нікого не чіпали, прийшли ці…" – у розпачі коментує чоловік, підходячи до будинку. Рівень води продовжує підійматися.

На даху рятувальники знаходять білу кішку Розу та пакет з кошенятами – Васею, Феліксом та Матильдою.

Чоловік вертається у будинок показати наслідки підтоплення. Усі килими плавають у дворі, у хаті рівень води сягає панцерних ліжок.

Під час порятунку ще одного кота власник дбайливо дістає рушник з шафи, притримуючи решту. Він замотує кота і перепрошує, що вони так бідно жили.

Він додає, що за годину вода піднялась від рівня щиколоток до колін.

Нагадаємо, що росіяни знищили Каховську ГЕС: вода з водосховища затопила прибережні райони нижче по Дніпру. У низці населених пунктів Херсонської та Запорізької області оголосили евакуацію. Зоозахисники також просять не лишати тварин та допомогти їм врятуватися.