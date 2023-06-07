Вмовляють покинути затоплений дім: як рятують жителів Херсонщини. ВІДЕО

Рівень води у населених пунктах на Херсонщині почав стрімко підійматися через знищення Каховської ГЕС.

В області оголосили евакуацію, однак не всі люди змогли самостійно покинути будинки. Про це йдеться у відео проєкту "Український свідок".

Співробітники ДСНС, Нацполіції та волонтери всю ніч рятували цивільних. Вони ходили поміж будинків по пояс у холодній воді та вмовляли людей покинути затоплені приміщення.

"У будівлі перебуває чоловік років 50, онкохворий. Транспортувати ми його не ризикнули, бо не маємо фахової медичної освіти. Зараз викличемо швидку, щоб медики оглянули, чи підлягає він транспортуванню", – каже командир взводу управління патрульної поліції Андрій.

Він заходить на подвір'я, пробирається через товщу води, яка вже сягає вище колін. Двері відчиняє жінка. Це – Тамара Михайлівна. Поліціант хоче її евакуювати, однак вона відмовляється: у неї хворий лежачий син.

Скриншот з відео

З реакції правоохоронця стає зрозуміло, що у будинку сморід. По кімнаті у воді плавають порожні пластикові пляшки.

Мешканцям підтопленого будинку обіцяють евакуювати їх до ранку наступного дня. На зворотному шляху поліціанти звільняють пса з пастки: він загруз серед дерев'яних брусів буди чи сараю.

Однак лікар прибуває вже за кілька хвилин. Рівень води вже сягає попереку, а на фоні чутно обстріл. Чоловіка оглядає медик. Він зазначає, що пацієнта можна транспортувати та евакуювати.

"Але я його нікуди не пущу", – каже Тамара Михайлівна.

"Поїдете з ним", – безапеляційно каже медик.

Чоловіка виносять на носилках, група поліцейських допомагає Тамарі Михайлівні покинути затоплений будинок.

Наступними евакуйовують жінку Галину, яка сиділа на даху свого будинку, та її сина з псом. Жінка каже, що нікуди не піде, бо немає куди.

Однак рятувальники вмовили її спуститися з даху та дійти до авто Нацполіції для евакуації.

Будку затопило майже повністю. У жінки в руках лише пластиковий пакет, решта речей лишились у будинку.

"Малі там лишились", – каже місцева жителька.

Вона має на увазі котів та собак, пояснює дорослий син.

Галина на даху власного будинку

"Отак жили, нікого не чіпали, прийшли ці…" – у розпачі коментує чоловік, підходячи до будинку. Рівень води продовжує підійматися.

На даху рятувальники знаходять білу кішку Розу та пакет з кошенятами – Васею, Феліксом та Матильдою.

Чоловік вертається у будинок показати наслідки підтоплення. Усі килими плавають у дворі, у хаті рівень води сягає панцерних ліжок.

Під час порятунку ще одного кота власник дбайливо дістає рушник з шафи, притримуючи решту. Він замотує кота і перепрошує, що вони так бідно жили.

Він додає, що за годину вода піднялась від рівня щиколоток до колін.

Нагадаємо, що росіяни знищили Каховську ГЕС: вода з водосховища затопила прибережні райони нижче по Дніпру. У низці населених пунктів Херсонської та Запорізької області оголосили евакуацію. Зоозахисники також просять не лишати тварин та допомогти їм врятуватися.