Не думали, що вода прийде так швидко: історії свідків, яким вдалося врятуватися

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС будинки мешканців багатьох районів Херсонщини опинилися під водою

"УП. Життя" поспілкувалася з мешканками Херсона, яким вдалося врятуватися із зон підтоплення.

Жінки розповіли про евакуацію, ситуацію у районах Херсона та чому залишаються у місті.

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"Рятувальники підпливають до будинків і дають людям 30-40 хвилин на збори"



Психологиня Інна Мороз переїхала з мікрорайону Корабел (Острів) у незатоплену частину Херсона лише зранку 7 червня. Жінка каже, що до останнього сподівалася, що вода обмине її будинок, однак вона прийшла дуже швидко.

Жінку евакуювали працівники Міністерства надзвичайних ситуацій на гумовому човні. По дорозі підібрали хлопця з інвалідністю.

"Рятувальники підпливають до будинків і дають людям 30-40 хвилин на збори. Люди беруть тварин і сідають у човни. Але деякі залишаються", – говорить Інна.

Жінка розповідає, що її однокласниця з чоловіком вибиралися з будинку через вікно, з якого зняли раму. Рятувальники витягли людей і посадили на човен.

За словами Інни, місцеві мешканці також надають власні човни для порятунку людей.

Фото: Володимир Сагайдак

Інна каже, що коли плили, було моторошно.

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"Ми пливли над парканом висотою у три метри. І ще дуже боялися, що у воді будуть міни", – розповідає жінка.

Інна каже, що будинок, у якому вона жила, стоїть високо. Тож наразі там залишаються 9 людей. Переважно пенсіонерки з собаками. Однак у квартирах на нижніх поверхах під ногами вже хлюпає вода.

"Вони сухостій наламали і зварили на мангалі кашу і чай", – каже Інна.

Інна розповідає, що перед тим, як відправитися в евакуацію, нагодувала псів, які живуть у дворі. Жінка каже, що люди, які залишаються у зоні підтоплення, потребують у питній воді у пляшках, а також у паливі для генераторів.

"Для них головне телефони зарядити, щоб рідним подзвонити і сказати, що все гаразд. У нас такі бабусі, що "построять" і ДСНС, і поліцію", – говорить Інна.

Інна каже, що магазини у зоні підтоплення ще вчора зранку працювали, і люди встигли купити трохи води та сигарети. Також дуже доречною стала гуманітарна допомога, яку місцеві мешканці отримали напередодні біди.

За словами жінки, найбільше постраждав приватний сектор, а такі райони як Нафтогавань та Гідропарк, повністю залиті водою.

Фото: Володимир Сагайдак

Наразі Інна перебуває у лікарні у верхній частині міста, де розселяють евакуйованих. Вона розповідає, що тут формують потяги в інші міста, зокрема у Миколаїв.

Покидати Херсон жінка не збирається.

"Нікуди я не поїду. Вже була 9 місяців у Польщі, там зараз діти мої, а я тут. Бо хто буде Острів піднімати без нас? Бруд прибирати, коли вода відступить?" – каже Інна.

"Коли ми тікали від води, росіяни ще нас обстрілювали"

Мешканка херсонського мікрорайону Забалка Ольга Цилінко займається реабілітацією дітей з інвалідністю. Унаслідок затоплення жінка втратила свій будинок і все, що у ньому було. Навіть не всі документи встигла забрати.

Фото: Ольга Цилінко

"Вода почала йти дуже швидко. Ми виїхали 6 червня о 10 годині, коли вода була біля нашого будинку. Люди намагалися самотужки зупинити воду, зарити колектори, однак не змогли", – каже Ольга.

Дочка Ольги спершу відвезла у безпечне місце літніх сусідок та тварин. Потім виїхала і вся родина, вони встигли евакуюватися машиною. Ольга бачила, як рятувальники евакуювали людей, зокрема, виносили на руках.

"Немає Острова, немає Нафтогавані. Одноповерхові будинки затопило з дахами, а у двоповерхових вода добралася до горища. Зараз вода повільно, але прибуває", – говорить Ольга.

Жінка бачила з висоти, як будинки йшли під воду, як складалися їхні стіни.

Фото: Ольга Цилінко

За її словами, повернутися додому буде неможливо. Адже у мікрорайоні не було каналізації, а біля будинків були вигрібні ями. Зараз всі нечистоти пішли усередину.

Ольга також повідомила про трагедію, яка сталася у зоні підтоплення: у будинку загинула хвора лежача жінка, яку приїхали рятувати представники ДСНС, однак було пізно.

Ольга Цилінко стверджує, що тільки у кварталі, де вона мешкала, затопило понад тисячу домоволодінь.

Будинок Ольги Цилінко

Ольга також не планує покидати Херсон. Наразі вона перебуває у реабілітаційному центрі, де чекає на родини з дітьми з інвалідністю, які мають прибути.

Ольга втратила все своє майно, тому вимушена звернутися по допомогу

Жінка говорить, що постраждалим від підтоплення потрібне все: вода, продукти, одяг, взуття, різні побутові речі. Ольга втратила все своє майно, тому вимушена звернутися по допомогу.

"Люди пропонують житло, однак немає сил поки цим займатися. Ви знаєте, що коли ми тікали учора, росіяни ще нас обстрілювали. Сьогодні також Херсон обстрілювали, вони щодня роблять це", – каже Ольга.

Нагадаємо, 6 червня унаслідок підриву росіянами Каховську ГЕС, підтопило 29 населених пунктів Херсонщини. В окупованих Олешках повідомляють про загиблих.