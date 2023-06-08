У Луцьку судитимуть жінку, яка хотіла продати дитину подруги за 30 тисяч доларів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 червня 2023

У Луцьку судитимуть місцеву 26-річну жінку, яка намагалася продати немовля своєї подруги за 30 тисяч доларів. 

Жінку затримали в березні безпосередньо під час спроби передачі дитини, повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Слідством встановлено, що обвинувачена піклувалася про небажаного сина своєї подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року й віддала наступного дня після пологів.

Утім, як повідомляли в поліції, невдовзі хлопчик став зайвим, тому жінка почала шукати спосіб, щоб позбутися дитини: вирішила її продати "без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення".

Фото: Офіс Генерального прокурора

Жінку судитимуть за фактом торгівлі людьми ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

За словами правоохоронців, дитина наразі перебуває в лікарні.

Нагадаємо, про те, що жінка шукає охочих купити дитину, дізнались працівники волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Фото: Офіс Генерального прокурора

У коментарі "Українській правді. Життя" голова правління "Української мережі за права дитини" Дар’я Касьянова наголошувала, що у разі вияву ситуації з продажу людини треба звернутися до поліції. 

"Передати дитину можна за матеріальною згодою на усиновлення, це можуть зробити лише її батьки. 

Потенційні нові батьки мають бути в реєстрі кандидатів на всиновлення, вони повинні мати документи, що пройшли навчання. Це прозора процедура", – каже експертка. 

Раніше ми розповідали, як допомогти дітям, які залишилися без піклування дорослих під час війни.

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