У Луцьку судитимуть жінку, яка хотіла продати дитину подруги за 30 тисяч доларів

У Луцьку судитимуть місцеву 26-річну жінку, яка намагалася продати немовля своєї подруги за 30 тисяч доларів.
Жінку затримали в березні безпосередньо під час спроби передачі дитини, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Слідством встановлено, що обвинувачена піклувалася про небажаного сина своєї подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року й віддала наступного дня після пологів.
Утім, як повідомляли в поліції, невдовзі хлопчик став зайвим, тому жінка почала шукати спосіб, щоб позбутися дитини: вирішила її продати "без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення".
|Фото: Офіс Генерального прокурора
Жінку судитимуть за фактом торгівлі людьми ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.
За словами правоохоронців, дитина наразі перебуває в лікарні.
Нагадаємо, про те, що жінка шукає охочих купити дитину, дізнались працівники волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
|Фото: Офіс Генерального прокурора
У коментарі "Українській правді. Життя" голова правління "Української мережі за права дитини" Дар’я Касьянова наголошувала, що у разі вияву ситуації з продажу людини треба звернутися до поліції.
"Передати дитину можна за матеріальною згодою на усиновлення, це можуть зробити лише її батьки.
Потенційні нові батьки мають бути в реєстрі кандидатів на всиновлення, вони повинні мати документи, що пройшли навчання. Це прозора процедура", – каже експертка.
Раніше ми розповідали, як допомогти дітям, які залишилися без піклування дорослих під час війни.
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