У Луцьку 26-річна жінка намагалась продати чуже немовля за 30 тисяч доларів

У Луцьку затримали жінку, яка хотіла продати 11-місячного сина своєї подруги за 30 тисяч доларів.

Мати віддала новонароджену дитину на наступний день після пологів, повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома в квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.

Реклама:

Втім, пізніше волинянка почала шукати спосіб, як його позбутись.

"Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати – без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення", – йдеться в повідомленні.

Про те, що жінка шукає охочих купити дитину, дізнались працівники волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Продавчиню правоохоронці затримали 23 березня під час того, як вона передавала дитину покупцю.

Нині жінці повідомили про підозру за ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми).

Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення.

Реклама:

11-місячного хлопчика вилучили й зараз він перебуває у медзакладі.

В коментарі "Українській правді. Життя" голова правління "Української мережі за права дитини" Дар’я Касьянова зазначила, що в разі вияву ситуації продажу людини варто звернутися до поліції.

"Передати дитину можна за матеріальною згодою на усиновлення, це можуть зробити лише її батьки.

Потенційні нові батьки мають бути в реєстрі кандидатів на всиновлення, вони повинні мати документи, що пройшли навчання. Це прозора процедура", – каже експертка.

Безпечно передати дитину на піклування держави можна через "Вікно життя" – достатньо покласти дитину в приймач.

Через хвилину в кімнаті чергової медсестри продзвенить дзвінок, і з цього моменту дитина переходить на держутримання.

Нагадаємо, у Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові.