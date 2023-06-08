Хотів стати німцем замість росіянина: чоловік подав до суду, щоб змінити документи за 1980 рік

Житель Хмельниччини через суд намагався змінити свою національність у документах про шлюб за 1980 рік.

Спершу позов задовільнили у міському суді, але Хмельницький апеляційний суд скасував їхнє рішення, повідомляє пресслужба.

Чоловік звернувся до місцевого суду та подав прохання про внесення змін у документи про шлюб. У графі "національність" замість "росіянин" хмельничанин попросив написати "німець".

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Він додав відповідні документи, посилаючись на те, що його тато був німцем.

"Чоловік зауважив на документи, які надав до заяви: свідоцтво про народження, де вказана національність його батька – "німець" (матері – "росіянка"), копії військових квитків його та батька, де зазначено національність "німець". Цього, на думку позивача, достатньо для внесення змін до актового запису про шлюб", – зазначають в апеляційному суді.

Міськрайонний суд погодився та зобов’язав відділ ДРАЦС виправити в актовому записі про реєстрацію шлюбу національність нареченого з "росіянин" на "німець".

Рішення судді обґрунтовували статтею 11 Закону України "Про національні меншини". У ній йдеться про те, що громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність.

Однак, у ДРАЦС не погодились з рішенням суду та подали апеляцію. Вони пояснили це тим, що документи мають суперечливу інформацію, а прямих доказів немає.

Крім того, графу "національність" заповнювали відповідно до його радянського паспорта, де на момент реєстрації шлюбу не було помилок. За цим документом мешканець Хмельниччини – "росіянин".

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Тому підстав для змін у документах 43-річної давності в апеляційному суді не знайшли.

Суддівська колегія апеляційного суду у місті Хмельницький пояснила, що питання зміни національності регулювалося Указом Президента України від 31 грудня 1991 року № 24 "Про порядок зміни громадянами України національності". Однак він втратив чинність 1999 року.

Наразі у законодавстві не передбачено у документах цивільного стану (свідоцтва про народження чи шлюб) графи "національність".

"Тим самим забезпечується рівність усіх, незалежно від національності чи етнічного походження, а також право особи вільно обирати та відновлювати національність, як це передбачено статтею 11 Закону України Про національні меншини в Україні", – додали в апеляційному суді.