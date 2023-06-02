Гей-пара виграла суд проти України: держава виплатить їм по 5 тисяч євро за дискримінацію

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 червня 2023

Гей-пара виграла справу проти України у Європейському суді з прав людини. 

Суд визнав порушення державою права одностатевої пари на узаконення стосунків, повідомляють в Українській гельсінській спілці з прав людини з посиланням на рішення ЄСПЛ.

У 2014 році до Європейського суду звернулася гей-пара – Андрій Маймулахін та його чоловік Андрій Марків.

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Чоловіки з 2010 року проживали сім’єю як партнери, втім не мали можливості легалізувати свої стосунки. 

Фото: Gorodenkoff/Depositphotos

Під час розгляду справи суд визнав, що на відміну від різностатевих пар, партнери "не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання". 

Суд встановив, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих відносин є порушенням статті 8 та 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Кожному з партнерів суд присудив по 5 тисяч євро компенсації.

У коментарі "УП. Життя" керівник Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало розповів, що це перший прецедент в історії України. Розгляд справи тривав майже 10 років.

"Суд зазначив, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію й зобов’язалася урегулювати законодавство, аби воно відповідало базовим вимогам дотримання прав людини. В Україні цього немає… 

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Виключно через те, що пари однієї статі, вони не мають можливості врегулювати цивільні відносини на відміну від різностатевих, права яких регулює Сімейний кодекс", – розповів Михайло Тарахкало. 

Він додав, що прецедент "зобов’язує Україну змінити своє законодавство".   

Фото: goldenshrimp/Depositphotos

Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун на своїй сторінці у соцмережі зазначила, що аналогічні рішення ЄСПЛ раніше виносив щодо інших країн, зокрема Італії та Греції. 

"Невиконання рішення Європейського суду з прав людини це репутаційні ризики для України перед Радою Європи та сигнал для європейських країн, що наша держава не здатна належним чином захистити права людини", – написала депутатка. 

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про "реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар".

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