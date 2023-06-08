Понад 60% українців підтримують перехід на новий церковний календар – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
5945
8 червня 2023

Перехід на новий церковний календар підтримують 63% опитаних українців. 

18% – проти, а ще 17% – ставляться до цього байдуже. 

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 1-2 червня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг". 

Найбільше прихильників переходу серед греко-католиків – 92%.  

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Серед парафіянин ПЦУ/УПЦ (КП) понад 60% підтримують ініціативу переходу на новий календар, яка зокрема передбачає перенесення дати святкування Різдва.

Крім того, за зміну календаря більше ніж 40% прихожан УПЦ (МП). Водночас серед них найбільше тих, хто проти цієї ініціативи – 35%.

Загалом найбільше прихильників переходу серед мешканців заходу – 78%

Меншою є підтримка людей зі східних та південних областей, однак близько половини "за" перенесення дати святкування Різдва. 

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Дослідження проведене методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 1000 українців, віком від 18 років зі всіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Нагадаємо, в грудні 2022 року перехід на новий церковний календар підтримали 44% і не підтримали – 31%

Читайте також: У ПЦУ пояснили різницю між юліанським та новоюліанським календарями


Реклама:


 24932
Прихисти своїх

"Їм залишається жити годину, а вони пишуть – Слава Україні". Розповіді із затопленої Херсонщини

Роксана Касумова
 3219
КУЛЬТУРА

"Ми в ЗСУ вірили більше, ніж в Бога": Ukraïner видає збірку репортажів з деокупованих територій

Олена Лисенко
 14444
Суспільство

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування

Анастасія Поя

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Їм залишається жити годину, а вони пишуть – Слава Україні". Розповіді із затопленої Херсонщини

Роксана Касумова
Заборонено купатися та вживати рибу: Ляшко розповів про епідситуацію через підрив Каховської ГЕС
Хотіли почати нове життя: в Одесі через суботній обстріл РФ загинули переселенці з Бахмута
"Росія нас потопила": у Німеччині зоозахисники провели акцію проти екоциду в Україні. ФОТО
Як розпізнати страх самотності і впоратися з ним
Паралізувало все тіло: історія колишнього музиканта, який отримав важке поранення на фронті
КУЛЬТУРА

"Ми в ЗСУ вірили більше, ніж в Бога": Ukraïner видає збірку репортажів з деокупованих територій

Олена Лисенко
Суспільство

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування

Анастасія Поя