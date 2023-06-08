Понад 60% українців підтримують перехід на новий церковний календар – опитування

Перехід на новий церковний календар підтримують 63% опитаних українців.

18% – проти, а ще 17% – ставляться до цього байдуже.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 1-2 червня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг".

Найбільше прихильників переходу серед греко-католиків – 92%.

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Серед парафіянин ПЦУ/УПЦ (КП) понад 60% підтримують ініціативу переходу на новий календар, яка зокрема передбачає перенесення дати святкування Різдва.

Крім того, за зміну календаря більше ніж 40% прихожан УПЦ (МП). Водночас серед них найбільше тих, хто проти цієї ініціативи – 35%.

Загалом найбільше прихильників переходу серед мешканців заходу – 78%.

Меншою є підтримка людей зі східних та південних областей, однак близько половини "за" перенесення дати святкування Різдва.

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Дослідження проведене методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 1000 українців, віком від 18 років зі всіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, в грудні 2022 року перехід на новий церковний календар підтримали 44% і не підтримали – 31%.