Скільки українців готові святкувати Різдво 25 грудня? Опитування

За останній рік більше українців почали підтримувати ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: 44% українців згодні змінити дату, порівняно з 26% минулого року.
Водночас 31% респондентів – проти такої ідеї (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%).
Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 – 71%).
8% опитаних взагалі не святкують Різдво – найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці.
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|Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"
Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.
Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на 25 грудня серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею.
Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти перенести дату святкування Різдва. Значна підтримка цієї ідеї також спостерігається серед греко-католиків.
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|За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня
Серед опитаних парафіян ПЦУ – майже половина (46%) згодна перенести дату святкування, а третина – проти такої ідеї.
Натомість серед мешканців півдня та сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.
У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (більше 40%) підтримують ідею з перенесенням дати. Водночас не менше третини людей – проти.
Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже.
|44% українців за перенесення дати святкування Різдва
Нагадаємо, раніше Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня за бажанням парафіян.
Опитування проводилось 20-21 листопада 2022 року.
У ньому взяли участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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