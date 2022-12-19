Скільки українців готові святкувати Різдво 25 грудня? Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 грудня 2022

За останній рік більше українців почали підтримувати ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: 44% українців згодні змінити дату, порівняно з 26% минулого року.

Водночас 31% респондентів – проти такої ідеї (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". 

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За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). 

Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 – 71%). 

8% опитаних взагалі не святкують Різдво – найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці. 

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 Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики. 

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Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на 25 грудня серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею. 

Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти перенести дату святкування Різдва. Значна підтримка цієї ідеї також спостерігається серед греко-католиків. 

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 За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня

Серед опитаних парафіян ПЦУ – майже половина (46%) згодна перенести дату святкування, а третина – проти такої ідеї. 

Натомість серед мешканців півдня та сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.

У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (більше 40%) підтримують ідею з перенесенням дати. Водночас не менше третини людей – проти. 

Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже. 

 44% українців за перенесення дати святкування Різдва

Нагадаємо, раніше Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня за бажанням парафіян.

Опитування проводилось 20-21 листопада 2022 року. 

У ньому взяли участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.  

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