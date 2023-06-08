Уламок у сечовому міхурі та мізинчику: у Києві лікують 7-річного Єгора з Херсонщини

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 червня 2023

У Києві прооперували 7-річного Єгора з Херсонщини, який отримав чисельні уламкові поранення внаслідок ракетної атаки РФ 3 травня.

Уламки застрягли у м’яких тканинах гомілки, над ключицею та у мізинчику хлопця, переповідають у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". 

3 травня Єгор разом з мамою пішли в магазин за продуктами й тоді потрапили під ракетний обстріл РФ.  

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"Уламки влучили в супермаркет, де знаходилось багато людей. На жаль, постраждали всі", – розповідає бабуся хлопця Тамара.

Під час обстрілу загинула, щонайменше, 21 людина, ще 48 – поранені. Всі фото: НДСЛ "Охматдит"  

З численними пошкодженнями Єгора госпіталізували у Херсонську дитячу обласну лікарню. Лікарі встановили, що уламок пошкодив сечовий міхур дитини. 

Хлопцю зробили кілька операцій, під час яких медики дістали уламки з м’яких тканин й зашили стінку сечового міхура. 

8 травня Єгора перевели у столичний Охматдит. На той момент хлопець скаржився на біль у правому коліні, звідки дістали умок. 

Один з уламків потрапив в коліно хлопця

"Єгор потребував тимчасового знерухомлення кінцівки за допомогою гіпсової лонгети, яку героїчно носив 2 тижні. Дитині проводилася масивна інфузія для швидшого вимивання згустків з травмованого сечового міхура. 

Також виконали рентгенографічні обстеження задля ідентифікації залишкових уламків. Їх було багато: у мізинчику, м‘яких тканинах гомілки, над ключицею. Але не всі з них можна було безпечно дістати", – розповідає дитяча хірургиня Маргарита Гаджиєва.

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Уламок російської ракети не оминув мізинчик  

Пізніше йому також дістали уламок з мізинчика правої руки. 

Наразі дитина проходить реабілітацію в Києві. 

Єгор мріє повернутися на Херсонщину й стати футболістом

8 червня Єгор святкує своє 7-річчя. Хлопець хоче стати футболістом й з нетерпінням чекає на перемогу України, аби повернутися додому. 

Нагадаємо, у Києві прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини, коли він порався по господарству. 

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