Порався по господарству, коли влучив снаряд: у Києві прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини

У Києві прооперували 13-річного хлопця з Херсонщини, який отримав осколкове поранення.

13-річний Іван постраждав під час чергового російського обстрілу Херсонщини, повідомляє Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит".

Хлопчик вийшов поратися по господарству, аж ось почув постріли та гуркіт – у сусідній дім влучили російські снаряди, уламками яких його поранило.

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9 березня Іван потрапив до Херсонської лікарні, де йому надали медичну допомогу, але дістати уламок з надпліччя не вдалось.

За декілька днів хлопця направили до столичного Охматдиту, де він проходив лікування у відділенні ортопедії та травматології.

Фото: Охматдит

"Унаслідок військових дій, Іван отримав мінно-вибухову травму лівого надпліччя. В Охматдиті він був оглянутий педіатром, хірургом, травматологом, клінічно обстежений.

Також ми провели КТ, після чого госпіталізували до відділення ортопедії і травматології для подальшого лікування. У нашій лікарні Івану провели успішну операцію – вилучили уламок з області лівої лопатки", – розповів лікар ортопед-травматолог Доляницький Микола Михайлович.

Лікарі дізналися, що Іван не дуже любить онлайн-ігри, але обожнює займатися садівництвом, вирощує різні дерева, випікає печиво та допомагає батькам доглядати за тваринами і птахами.

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13-річний Іван з Херсонщини порався по господарству, коли був поранений осколками від снаряду, що влучив неподалік

У сім’ї Івана живе багато тварин: корови, бичок, качки, кури, собаки та коти.

"Мама Івана, не приховуючи сліз, каже, що під час одного з обстрілів, деякі тварини загинули, що дуже травмувало та засмутило Івана.

Хлопець дуже любить та піклується про природу, тварин і птахів. І невимовно боляче дивитись як ворог знищує все живе навколо", – кажуть в Охматдиті.

Будинок Івана частково знищений, а деякі свійські тварини загинули. Сім'я шукає варіанти евакуації

У подвір’я Івана неодноразово влучали ворожі снаряди, тому будинок частково знищений, у ньому немає дверей та вікон.

Нині сім’я живе в сусідському домі, який був не так пошкоджений, але через регулярні обстріли та постійну небезпеку родина вимушена шукати прихисток в іншому селі.

Зараз сім’я Івана шукає варіанти евакуації з небезпечної зони разом з усіма тваринами.

Нагадаємо, раніше лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку 14-річному Артему з Херсона, який був поранений під час обстрілу, коли йшов в укриття.

Також у Львові лікарі врятували життя підлітка з Харківщини, який опинився під завалами будинку, провів 9 днів у комі та кілька тижнів у реанімації: