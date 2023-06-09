Неповнолітнього музиканта, який співав у Львові Цоя, випустили з притулку та відправили додому в Одесу

Хлопця, який виконував на вулицях Львова пісні Віктора Цоя і на якого народна депутатка України Наталія Піпа написала заяву у поліцію, повертається додому в Одесу.

Про це повідомила сама народна депутатка.

Інцидент стався на одній з львівських вулиць. Наталія Піпа підійшла до вуличного музиканта, який виконував під гітару пісні Віктора Цоя, та зробила йому зауваження. Вона попросила не виконувати пісні російських музикантів та не говорити з нею "мовою тих, хто нас вбиває".

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Хлопець відреагував агресивно, вживав нецензурну лексику. Народна депутатка написала на нього заяву у поліцію. Виявилося, що музикант – неповнолітній, а його батьки перебувають в Одесі.

Підлітка помістили у дитячий притулок.

Музикант спершу записав відео з вибаченнями, а потім, коли на його підтримку стали виступати деякі представники громадськості та військові, заявив, що зробив це під тиском.

Хлопець наполягав, що Цой не є російським виконавцем, адже він помер до створення Російської Федерації. Він також зазначив, що його мама не може забрати його з притулку за станом здоров’я.

Нардепка Наталія Піпа каже, що постійно стежила за долею підлітка, на якого написала заяву.

"Всі ми були підлітками і переживали кризу цього віку, коли є велике бажання бути проти всього світу. Хлопець зараз це переживає. Це дуже непростий час. Як мама, я це все розумію. І співчуваю. Якби людина не ображала б і не матюкалася б – я б не викликала поліцію", – каже народна депутатка.

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За її словами, хлопця тримали у притулку і чекали, поки "одеська служба у справах неповнолітніх нарешті надасть необхідні документи". Вона також зазначила, що адміністративне правопорушення на юнака склали не за російську мову та пісні, а за дрібне хуліганство.

Сам підліток каже, що у притулку до нього ставилися добре, однак курити випускали нечасто. Він каже, що співробітники закладу залишили гарне враження і він пообіцяв приїхати до них у гості, однак вже по добрій волі.

У коментарях під постом нардепки думки користувачів розійшлися. Одні люди писали, що підтримують її дії, інші обурювалися через те, що вона не мала права поширювати відео з неповнолітнім.

Начальниця департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич у коментарях заперечує інформацію про те, що хлопця тримали у притулку тому, що чекали документи з Одеси. За словами чиновниці, особу хлопця вона встановлювала за допомогою керівників шкіл на другу добу після оприлюднення відео.

"Невже Львів так далеко від Одеси, що в нас телефони не працюють", – пише Олена Буйневич.

Начальниця департаменту також зазначила, що дорослий має запобігати і запобігати правопорушенню з боку дітей, а не знімати їх на відео та влаштовувати "огидне шоу".