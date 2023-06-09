Евакуацію не планують: в яких умовах лікують онкопацієнтів у Херсоні після підриву Каховської ГЕС

Пацієнти Херсонського обласного онкоцентру відмовилися евакуюватися з медичного закладу.

Про це розповіла директорка лікарні Ірину Сокур, повідомили у Громадській організації "Афіна. Жінки проти раку".

Херсонський онкоцентр знаходиться найближче до берегової лінії правого берега річки Дніпро у порівнянні з іншими медзакладами регіону. Після підриву Каховської ГЕС його планували евакуювати, однак потім евакуацію скасували.

"Вже затопило нижню вулицю, до нашого закладу є ще дві вулиці і ми сподіваємось, що вода не дійде", – розповіла директорка Херсонського онкоцентру Ірина Сокур.

Ірина Сокур

За словами директорки, наразі вода знаходиться за 400 метрів до ділянки, де розташована лікарня.

Однак пацієнти відмовилися їхати в інші медичні заклади, хоча водії були напоготові, а Миколаївський онкоцентр та місцеві лікарні були готові прийняти.

Станом на 8 червня ситуація була стабільною: вода підіймалася повільніше, ніж кілька днів тому, коли за 4 години її рівень зріс на метр.

Ірина Сокур зазначила, що до надзвичайних ситуацій заклад готовий.

"Світло у нас є, вода також. Бідони питної води та півтори тонни технічної. Також у нас є станція очищення води, дизель-генератори і пальне, запаси продуктів і медикаментів. Коли були обстріли, зносили обладнання на перший поверх, а тепер у разі потреби перенесемо на останній", – каже вона.

Директорка розповіла, що через руйнування Каховської ГЕС деякі співробітники медзакладу втратили житло.

У Херсонському онкодиспансері також розповіли, що до 6 червня 2023 року обстріли міста не вщухали. Прилітало і в будівлю лікарні, унаслідок чого було вибито 46 вікон, зруйновано фасад та пошкоджено потужний генератор.

Не обійшлося і без людських втрат. 3 травня загинув завідувач гінекологічного відділення Олександр Моргунов, який після роботи зайшов купити хліба. Лікарка-гінекологиня Ніна Могила отримала поранення і контузію.

За словами Ірини Сокур, у закладі чимало проблема з медичними кадрами: багато лікарів виїхали під час окупації та після звільнення міста, коли росіяни почали обстрілювати Херсон.