"Не поширюйте неперевірену інформацію": МОЗ прокоментувало чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС

У соцмережах активно поширюють чутки про те, що в районах, які постраждали від підриву окупантами Каховської гідроелектростанції, поширюється страшна епідемія холери.

Міністерство охорони здоров’я відреагувало на подібні повідомлення і попросило не поширювати неперевірені дані.

"Не поширюйте неперевірену інформацію – так ви підіграєте ворогу. Слідкуйте за інформацією виключно з офіційних джерел", – зазначили у відомстві.

Спричинити випадки холери може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак – і забруднення колодязів.

Фото: Newafrica/https:/Depositphotos

"У постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас всіх необхідних ліків", – додають у МОЗ.

Як захиститися від холери

не можна пити та використовувати не перекип’ячену воду;

варто уникати контакту з брудною водою;

мити руки, овочі та фрукти лиш тою водою, в якості якої впевнені;

Необхідно добре просмажувати м’ясо та рибу;

Ні в якому разі не можна підбирати мертву рибу.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що руйнування Каховської ГЕС та затоплення великої території може призвести до розвитку різних захворювань, зокрема холери.

Нагадаємо, холера – це гостра кишкова інфекція, яка спричиняє діарею, передається фекально-оральним шляхом від людини до людини.