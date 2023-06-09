Математик, який командує стрілецьким батальйоном: історія нацгвардійця з позивним "Вітер". ФОТО

Нацгвардієць Олександр з позивним "Вітер" у цивільному житті був викладачем вищої математики в університеті. Тепер він – командир відділення стрілецького батальйону.

У Національній гвардії України розповіли історію бійця.

Ще юним, після строкової служби у Чернівцях, Олександр вступив на механіко-математичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

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Математику любив, цікавився нею з дитинства, тож предмет завжди легко давався. Саме тому й обрав її для майбутнього фаху.

Олександр з позивним "Вітер". Фото: Національна гвардія України

Після закінчення вишу працював викладачем вищої математики. Пізніше – заступником декану кількох факультетів.

Олександр воює з 2014-го року. Тоді чоловіка мобілізували на строкову службу, після якої він повернувся до роботи в університеті. 26 лютого 2022 року вже пішов до війська добровольцем.

"Якщо на твою країну нападають, кожен справжній чоловік має її захищати. Під ворогом моя країна жити не буде!" – наголошує "Вітер".

Місця, де побував боєць Олександр. Фото: Національна гвардія України

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр з побратимами слідкували за переміщеннями колон ворога, наводила артилерію, яка працювала по визначених військовими координатах. Це допомогло загнати ворога у пастку, коли той намагався підступити до Харкова. Також "Вітер" брав участь у деокупації Харківщини.

"(Уже) під час контрнаступу наша група влилася у батальйон, тут спектр завдань вже був ширший: і розвідка, і штурми, і зачистки. Блок- пости та охорону об’єктів не рахую – це відпочинок, порівняно з іншим", – додає Олександр.

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"Вітер" з бойовою бригадою пройшов шлях від Харкова до лісів під Кремінною, а у Підлимані його поранили окупанти.

Викладач вищої математики, який боронить Україну. Фото: Національна гвардія України

Йому, як і тисячам інших військових уже доводилося бувати за крок до смерті, але, на щастя, тоді врятував бронежилет.

"У нас було завдання зайти та зачистити селище, потрапили у засідку. Врятувала боковина темповського (марка бронежилета – авт.) броніка, куля "злизалася", а зайшов у тіло лише сердечник. Підлатали, вилікувався та знов до своїх повернувся воювати, що тут розповідати?", – каже командир.

Позивний йому дав командир. Це був перший приклад армійської дисципліни: "Будеш Вітер, не сперечайся, бо наказ є наказ".

Постраждала від рук окупантів будівля, де воював Олександр. Фото: Національна гвардія України

"Був на керівній посаді, а зараз простий стрілець. Науковцям дають "броню" на посаді, але моя броня ось", – каже Вітер та показує на свій бронежилет.

Нацгвардієць жартує, мовляв, раніше керував факультетом та викладав вищу математику, а зараз віддає накази відділенням стрілецького батальйону – "вчить вже їх життєвого досвіду".

Він бачить і спільне у цивільному житті та на фронті, але відповідальність на війні, на його думку, набагато більша.

Нацгвардієць вважає, що математика навчає мислити та структурувати думки, а також встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, а отже – знаходити найпростіше рішення.

"Математичний склад розуму допомагає на війні вибудувати правильні алгоритми виконання бойових наказів. Як зайняти оборону, як захищатися. Щоб і наказ виконати, і щоб це було найоптимальнішим способом. У нас в батальйоні ще математики воюють, до речі – мої колишні студенти", – каже Олександр.

Місце, де воював Вітер. Фото: Національна гвардія України

Він мріє повернутися до мирного життя, до студентів, конспектів, пар та заліків. Свою родину боєць не бачив півтора року, адже переконав їх виїхати за кордон.

"Донька, дружина пишаються мною, підтримують. Тож, після Перемоги обов’язково повернусь і до родини, і до своєї професії. Війна – це не назавжди. Довоюємо і буду далі вчити своїх студентів", – додає "Вітер".

Нагадаємо, нацгвардієць, який отримав важке поранення, коли куля застрягла біля серця, одужав й повернувся на військову службу.