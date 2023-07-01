Дядя Саша і Матільда: у Київському зоопарку показали пару шпороносних черепах.ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 липня 2023

Шпороносних черепах Дядя Саша і Матільда, що мешкають у столичному зоопарку, перевели  до літнього вольєра.

Відео з нової оселі тварин опублікували на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

"До виходу черепах ми проростили у вольєрі цілий луг різнотрав’я, яке вони з задоволенням поїдають. У їхньому розпорядженні нова печера-сховок з інфрачервоними лампами для обігріву, та освіжаючий басейн", – зазначили в установі.

Там додали, що тварини – рослиноїдні, тому харчуються травою, сіном, овочами та фруктами.

 Шпороносна черепаха. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

"Наш 37-річний Дядя Саша за день з’їдає до 2 кг кормів та має вагу 72 кг, а 41-річна Матільда з’їдає до 1,5 кг і важить 48 кг", – розповідають в зоопарку.

Також у Київзоо нагадали, що у 2020-му у цієї пари черепах народилися малюки:  

  • Круглик;
  • Цяточка; 
  • Мартіна;
  • Лол. 
 Столична черепаха. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Така подія тоді сталася вперше в історії столичного зоопарку. Черепахи тепер живуть неподалік від батьків.

 Київська черепаха. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС у Новій Каховці затопило місцевий зоопарк "Казкова Діброва", де проживали приблизно 300 тварин.

Читайте також: У зоопарку "Казкова Діброва" вдалось врятувати кількох тварин. ВІДЕО


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