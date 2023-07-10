Угорська авіакомпанія примусово зняла з рейсу українця з ампутованою ногою

ВИПРАВЛЕНО. 11.07.2023

В ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українця, який втратив ногу. Це зробили працівники угорської авіакомпанії Wizz Air. Після інциденту вони пояснили ситуацію та публічно попросили вибачення на офіційній сторінці.

Раніше повідомлялося, що це був ветеран російсько-української війни, але пізніше у Міністерстві закордонних справ України з'ясували, що чоловік не воював і отримав інвалідність унаслідок ДТП.

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Український громадянин не міг сидіти на своєму місці через протез кінцівки, зазначило видання Nexta.

Там додали, що чоловік розповів, що втратив ногу на війні та летить до своєї родини в Україну.

"Він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?". Показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних", – повідомили у виданні.

Також там зазначили, що під час рейсу він простояв у кутку літака півтори години. Згодом впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і тому був змушений покинути рейс.

"Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги", – заявили після інциденту у Wizz Air.

Вони додали, що якщо працівники компанії помітять, що хтось з пасажирів має певні захворювання, які можуть спричинити їм шкоду під час подорожі, то зобов’язані відмовити їм у посадці до пункту призначення.

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"У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту", – також наголосили в Wizz Air.

Вони зазначили, що шкодують про цей інцидент і розслідують його обставини.