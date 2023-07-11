МЗС знайшло українця, якого угорська авіакомпанія зняла з літака у Тель-Авіві

У Міністерстві закордонних справ України розшукали чоловіка, якого угорська авіакомпанія зняла з літака в аеропорту Тель-Авіва.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У відомстві зазначили, що чоловік, якого звати Олександром, ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому.

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За словами Ніколенка, український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україну.

Чоловік, якого звати Олександром, ніколи не служив в лавах ЗСУ

"Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі", – каже Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники угорської авіакомпанії Wizz Air висадили з літака нібито українського ветерана, який втратив ногу на війні.

У компанії зазначили, що під час рейсу пасажир простояв у кутку літака півтори години. Згодом впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і тому був змушений покинути рейс.

Компанія попросила вибачення за інцидент.

У МЗС України пообіцяли розібратися зі ситуацією та знайти пасажира.

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