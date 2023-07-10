На Київщині відкрили автошколу для людей з інвалідністю

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 липня 2023

У Київській області в селі Віта-Поштова на базі Національної академії внутрішніх справ запрацювала одна з п’яти автошкіл в Україні, де навчатимуть людей з інвалідністю. 

У закладі можна навчитися або перевчитися керувати автомобілем, повідомляють на сайті Київської міської ради. 

В автошколі люди з інвалідністю зможуть вивчити теорію, навчитися або перенавчитися керувати авто та здобути практичні навички водіння автомобілем. 

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За підсумком навчення – скласти теоретичний та практичний іспити й отримати посвідчення водія. 

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Навчання відбуватиметься за допомогою: 

  • сертифікованих та спеціально розроблених навчальних програм, які адаптовані до потреб людей з інвалідністю;
  • сертифікованих та сучасних автомобілів з ручним керуванням;
  • інклюзивних приміщень.

Кожен учень зможе встановити індивідуальний графік відвідування школи офлайн або онлайн (лише теорія) й навчатися як індивідуально, так і у складі змішаних груп. У одній групі зможуть вчитися до 30 людей.

Підготовка потенційних водіїв триватиме 11 тижнів, 4 з яких виділені для вивчення теорії, а 7 – практики. 

Для того, щоб розпочати навчання в автошколі, потрібно: 

  • пройти медико-соціальну комісію та отримати довідку про причину та групу інвалідності;
  • пройти медичний огляд та отримати довідку про можливість керувати транспортним засобом;
  • оберіть зручну для вас автошколу для теоретичної та практичної підготовки;
  • подайте до навчального закладу необхідний пакет документів.
Фото: xload/Depositphotos

Для подачі документів вам знадобиться: 

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  • заява на ім’я директора автошколи; 
  • копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус; 
  • копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів із даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття; 
  • медична довідка; 
  • кольорове фото 3,5 на 4,5 см.

Інклюзивні автошколи приймають учнів у Харкові, Кропивницькому, Львові, Дніпрі та Київській області. Навчання відбуватиметься в :

  • Національній академії внутрішніх справ (Київська область, село Віта-Поштова). Телефони: 067-503-56-18; 096-508-15-68;
  • Харківському національному університеті внутрішніх справ (Харків, проспект Льва Ландау, 27). Телефони: 067-968-08-28; 063-969-04-33; 
  • Донецькому державному університеті внутрішніх справ (Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1). Телефони: 096-082-49-21; 097-517-88-82; 066-857-00-47;
  • Львівському державному університеті внутрішніх справ (Львів, вул. М. Кривоноса, 1). Телефони: 032-261-57-01; 067-407-42-88; 067-924-04-24;
  • Дніпропетровському державний університет внутрішніх справ (проспект Гагаріна, 26). Тел.: 067-636-97-40.

Нагадаємо, в Україні створили вебресурс із необхідною інформацією для людей з інвалідністю та похилого віку з порадами в умовах повномасштабної війни.

Читайте також: Наскільки ви хороший водій і що знаєте про автокатастрофи? ТЕСТ


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