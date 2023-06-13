Гімнастка на протезі, волонтер та охоронець: МВС нагородило за відвагу 8 дітей, які постраждали від агресії РФ

Вісьмох українських дітей, які постраждали під час повномасштабної війни, відзначили нагородами за мужність та відвагу.
Благодійна акція відбулась за підтримки Міністерства внутрішніх справ, повідомили у відомстві.
"Благодійна акція "Діти-герої" відбулася вже вдруге в Україні. Її мета – відзначити та віддати належну шану дітям-героям, які виявили мужність, відвагу у небезпечних ситуаціях.
Дітлахи, які стали лауреатами акції, постраждали від російської агресії, але продовжують усіма силами підтримувати Україну та наближати її перемогу", – пояснили організатори акції.
|Діти-герої. Фото: МВС
У МВС нагородили:
- чемпіонку-гімнастку з Чорноморська – Олександру Паскаль
Під час ворожого ракетного обстрілу дівчинка втратила ногу. Вона пройшла тривалу реабілітацію, після чого повернулась до тренувань з художньої гімнастики. Вона виступає з протезом та мріє виграти Олімпійське золото.
- 10-річну Нікіту Савічеву з міста Суми та 12-річного полтавця Олександра Дем’яненка
Ці діти не побоялись пожежі та допомогли врятувати менших братів та сестер з вогняної пастки, поки до їхнього будинку поспішали рятувальники.
- художника з Білої Церкви Арсена Аджубея
Хлопець має аутизм, але попри це допомагає українському війську. Він малює картини та продає їх разом з батьками. Усі кошти відправляють на ЗСУ.
- виконавицю Соломію Реут, яка грає на сопілці
7-річна дівчина у Дніпрі грає на сопілці та збирає гроші на ЗСУ.
|Молода виконавця на сопілці
"Завдяки дівчинці вдалося закрити вже не один збір. Соломійка зізнається, що хоче не лише допомогти ЗСУ, де до речі нині її тато, а й популяризувати гру на сопілці", – додають у МВС.
- молодого охоронця Валентина Чорного
17-річний Валентин Чорний з Київщини на початку повномасштабного вторгнення приєднався до бійців Державної прикордонної служби. Він без вагань запропонував службовцям свою допомогу.
|Валентин, який охороняв селище разом з прикородонниками
Валентин провів із охоронцями кордону 168 днів: допомагав копати окопи та слідкувати за ситуацією навколо.
Хлопець зазначив, що з дитинства мріяв стати військовим.
- смілого та кмітливого Костю Орєхова з Великої Димерки
Хлопчик на Київщині під час падіння хвоста ракети "Ураган" вивів у безпечне місце дідуся та бабусю. Так їм вдалось врятуватися від завалу будинку.
- відважного Богдана Печеного з Бахмута
У 9-річного хлопця батьки загинули в центрі рідного міста через російський снаряд. Це сталось у жовтні 2022 року. Син не повірив у втрату, та самотужки вночі на велосипеді помчав на місце їхньої гибелі. Хлопець здолав відстань під свистом куль та приїхав у один з найнебезпечніших районів, щоб попрощатися з вітчимом та вагітною мамою.
|Богдан зі службовим псом Патроном
Нині Богдан мріє стати захисником України.
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