Гімнастка на протезі, волонтер та охоронець: МВС нагородило за відвагу 8 дітей, які постраждали від агресії РФ

Вісьмох українських дітей, які постраждали під час повномасштабної війни, відзначили нагородами за мужність та відвагу.

Благодійна акція відбулась за підтримки Міністерства внутрішніх справ, повідомили у відомстві.

"Благодійна акція "Діти-герої" відбулася вже вдруге в Україні. Її мета – відзначити та віддати належну шану дітям-героям, які виявили мужність, відвагу у небезпечних ситуаціях.

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Дітлахи, які стали лауреатами акції, постраждали від російської агресії, але продовжують усіма силами підтримувати Україну та наближати її перемогу", – пояснили організатори акції.

Діти-герої. Фото: МВС

У МВС нагородили:

чемпіонку-гімнастку з Чорноморська – Олександру Паскаль

Під час ворожого ракетного обстрілу дівчинка втратила ногу. Вона пройшла тривалу реабілітацію, після чого повернулась до тренувань з художньої гімнастики. Вона виступає з протезом та мріє виграти Олімпійське золото.

10-річну Нікіту Савічеву з міста Суми та 12-річного полтавця Олександра Дем’яненка

Ці діти не побоялись пожежі та допомогли врятувати менших братів та сестер з вогняної пастки, поки до їхнього будинку поспішали рятувальники.

художника з Білої Церкви Арсена Аджубея

Хлопець має аутизм, але попри це допомагає українському війську. Він малює картини та продає їх разом з батьками. Усі кошти відправляють на ЗСУ.

виконавицю Соломію Реут, яка грає на сопілці

7-річна дівчина у Дніпрі грає на сопілці та збирає гроші на ЗСУ.

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Молода виконавця на сопілці

"Завдяки дівчинці вдалося закрити вже не один збір. Соломійка зізнається, що хоче не лише допомогти ЗСУ, де до речі нині її тато, а й популяризувати гру на сопілці", – додають у МВС.

молодого охоронця Валентина Чорного

17-річний Валентин Чорний з Київщини на початку повномасштабного вторгнення приєднався до бійців Державної прикордонної служби. Він без вагань запропонував службовцям свою допомогу.

Валентин, який охороняв селище разом з прикородонниками

Валентин провів із охоронцями кордону 168 днів: допомагав копати окопи та слідкувати за ситуацією навколо.

Хлопець зазначив, що з дитинства мріяв стати військовим.

смілого та кмітливого Костю Орєхова з Великої Димерки

Хлопчик на Київщині під час падіння хвоста ракети "Ураган" вивів у безпечне місце дідуся та бабусю. Так їм вдалось врятуватися від завалу будинку.

відважного Богдана Печеного з Бахмута

У 9-річного хлопця батьки загинули в центрі рідного міста через російський снаряд. Це сталось у жовтні 2022 року. Син не повірив у втрату, та самотужки вночі на велосипеді помчав на місце їхньої гибелі. Хлопець здолав відстань під свистом куль та приїхав у один з найнебезпечніших районів, щоб попрощатися з вітчимом та вагітною мамою.

Богдан зі службовим псом Патроном

Нині Богдан мріє стати захисником України.