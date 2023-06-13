Гімнастка на протезі, волонтер та охоронець: МВС нагородило за відвагу 8 дітей, які постраждали від агресії РФ

Вісьмох українських дітей, які постраждали під час повномасштабної війни, відзначили нагородами за мужність та відвагу.

Благодійна акція відбулась за підтримки Міністерства внутрішніх справ, повідомили у відомстві.

"Благодійна акція "Діти-герої" відбулася вже вдруге в Україні. Її мета – відзначити та віддати належну шану дітям-героям, які виявили мужність, відвагу у небезпечних ситуаціях.

Дітлахи, які стали лауреатами акції, постраждали від російської агресії, але продовжують усіма силами підтримувати Україну та наближати її перемогу", – пояснили організатори акції.

Діти-герої. Фото: МВС

У МВС нагородили:

чемпіонку-гімнастку з Чорноморська – Олександру Паскаль

Під час ворожого ракетного обстрілу дівчинка втратила ногу. Вона пройшла тривалу реабілітацію, після чого повернулась до тренувань з художньої гімнастики. Вона виступає з протезом та мріє виграти Олімпійське золото.

10-річну Нікіту Савічеву з міста Суми та 12-річного полтавця Олександра Дем’яненка

Ці діти не побоялись пожежі та допомогли врятувати менших братів та сестер з вогняної пастки, поки до їхнього будинку поспішали рятувальники.

художника з Білої Церкви Арсена Аджубея

Хлопець має аутизм, але попри це допомагає українському війську. Він малює картини та продає їх разом з батьками. Усі кошти відправляють на ЗСУ.

виконавицю Соломію Реут, яка грає на сопілці

7-річна дівчина у Дніпрі грає на сопілці та збирає гроші на ЗСУ.

Молода виконавця на сопілці

"Завдяки дівчинці вдалося закрити вже не один збір. Соломійка зізнається, що хоче не лише допомогти ЗСУ, де до речі нині її тато, а й популяризувати гру на сопілці", – додають у МВС.

молодого охоронця Валентина Чорного

17-річний Валентин Чорний з Київщини на початку повномасштабного вторгнення приєднався до бійців Державної прикордонної служби. Він без вагань запропонував службовцям свою допомогу.

Валентин, який охороняв селище разом з прикородонниками

Валентин провів із охоронцями кордону 168 днів: допомагав копати окопи та слідкувати за ситуацією навколо.

Хлопець зазначив, що з дитинства мріяв стати військовим.

смілого та кмітливого Костю Орєхова з Великої Димерки

Хлопчик на Київщині під час падіння хвоста ракети "Ураган" вивів у безпечне місце дідуся та бабусю. Так їм вдалось врятуватися від завалу будинку.

відважного Богдана Печеного з Бахмута

У 9-річного хлопця батьки загинули в центрі рідного міста через російський снаряд. Це сталось у жовтні 2022 року. Син не повірив у втрату, та самотужки вночі на велосипеді помчав на місце їхньої гибелі. Хлопець здолав відстань під свистом куль та приїхав у один з найнебезпечніших районів, щоб попрощатися з вітчимом та вагітною мамою.

Богдан зі службовим псом Патроном

Нині Богдан мріє стати захисником України.