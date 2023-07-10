У Нідерландах трансгендерна жінка вперше стала переможницею конкурсу "Міс Всесвіт"

У Нідерландах вперше в історії конкурсу краси "Міс Всесвіт" переможницею стала трансгендерна жінка – 22-річна Ріккі Валері Колле.
Дівчина візьме участь у конкурсі "Міс Всесвіт" у грудні цього року в Сальвадорі, повідомляє Sky News.
22-річна Ріккі Валері Колле народилася хлопцем на півдні Нідерландів. При народженні батьки назвали сина Бреді.
Під час виступу на конкурсі дівчина розповіла, що прагне стати "голосом і зразком для наслідування", зазначивши, що завдяки своїй відданості, хоче "здійснити зміни в суспільстві щодо трансгендерних людей".
|Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock
"Коли я була маленьким Рікком, і навіть коли став трансгендером – це було нелегко для мене й мого оточення. Я краще за будь-кого знаю, як це відчувати себе самотньою не бути оточено лише позитивними думками", – розповіла Ріккі.
|Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock
За словами журі, дівчина підкорила їх своєю "залізною та міцною історією", а також "чіткою місією".
Дівчина стала другою відкритою трансгендерною учасницею конкурсу краси після іспанської моделі Анджели Понсе у 2018 році.
|Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock
Нагадаємо, вперше в Індії трансгендерна пара стала біологічними батьками.
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