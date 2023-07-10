У Львові суд поновив на посаді вчительку, яку звинувачували у булінгу

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 липня 2023

Львівський апеляційний суд поновив на посаді вчительку молодших класів, яку раніше звинуватили у булінгу учнів. 

Суд зобов’язав школу виплатити вчительці 10 тисяч гривень моральної компенсації, йдеться у постанові суду. 

У червні 2021 року вчительку молодших класів львівської школи №87 звільнили з посади через булінг першокласників. 

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Як повідомляє видання Zaxid.ner, тоді батьки учнів розповіли, що викладачка била дітей, а також звинуватили її у махінаціях з грошима. За їхніми словами, жінка збирала кошти на принтер для класу, який школа видала безплатно. 

Фото: racorn/Depositphotos 

Не погодившись з обвинуваченнями, викладачка звернулася до суду. 

За даними матеріалів справи, суд встановив, що наказ про звільнення не містив конкретних фактів вчинення дисциплінарних проступків.

Відповідно до рішення суду від 24 березня 2022 року, школа має виплатити вчительці по 853 грн за кожен пропущений робочий день, а також поновити її на посаді. 

Через кілька днів після рішення суду, викладачка передала рішення суду директору школи, втім її поновили на роботі лише 14 квітня 2022 року. 

Після цього викладачка звернулась до суду, щоб стягнути 100 тис. грн завданої їй моральної шкоди та про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду. 

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Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, тому вона подала апеляцію. Згідно з матеріалами справи, рішення про поновлення на роботі від 24 березня 2022 року мало бути виконано негайно, тому суд вважає, що позивачка має право на відшкодування.

Наприкінці червня 2023 року колегія суддів апеляційного суду частково задовольнила позов викладачки про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду та стягнення моральної шкоди. 

Тож школа має виплатити жінці 10 тис. грн моральної та матеріальної компенсації, а також 12 тис. грн через затримку виконання рішення про її поновлення на посаді.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині покарали ексучительку, яка влаштувала шарпанину з учнем через м’яч.

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