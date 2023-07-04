На Львівщині покарали ексучительку, яка влаштувала шарпанину з учнем через м’яч

У Львівській області Миколаївський районний суд визнав винною в булінгу 52-річну вчительку англійської мови, яка влаштувала шарпанину з учнем за м’яч.

Її оштрафували на 850 грн, йдеться у постанові суду.

За даними суду, викладачка систематично вчиняла булінг учнів 7-а класу, а 2 травня 2023 року через футбольний м’яч влаштувала штовханину з семикласником.

Після конфлікту з учнем викладачка подала заяву на звільнення за власним бажанням, а учні та батьки школярів звернулися до правоохоронців із заявою.

Скрін з відео шарпанини вчительки з учнем

У залі суду вчителька свою вину не визнала і стверджувала, що не цькувала учнів.

За словами викладачки, 2 травня вона намагалася відібрати в учня м’яч, оскільки він з іншими учнями бавився ним у коридорі школи. Вона додала, що "не застосовувала фізичної сили до дитини, втім у певний момент втратила рівновагу та впала на дитину".

Водночас семикласник, із яким у вчительки виник конфлікт, розповів, що 2 травня він з однокласниками грали у волейбол і не почули дзвінок, тому запізнилися на урок.

Вчителька не дозволила зайти у клас, тому протягом уроку вони простояли в коридорі.

"Хтось з учнів мав м’яч, який після закінчення уроку вони почали перекидати між собою. Вчителька хотіла забрати м’яч, накинулася на нього, хотіла копнути й почала бити його по руках", – йдеться у матеріалах справи.

Скрін з відео шарпанини вчительки з учнем

Під час суду інша учениця та матір одного з учнів розповіли, що вчителька часто не виходила на зв`язок при дистанційному навчанні, а під час уроків ображала військових.

Зокрема, за словами школярки, викладачка казала, що "воїни на фронті такі ж тупі, як і учні класу, й ніколи не переможуть".

У школі створили комісію, яка назвала дії викладачки непедагогічними.

Вчительку визнали винною й призначили їй штраф у вигляді 850 грн. На постанову може бути подана апеляція.

Нагадаємо, у школі Дніпра трапився мовний скандал після якого вчителька отримала догану.