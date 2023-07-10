На Чернігівщині судитимуть двох юнаків, які купили алкоголь дітям

У Чернігівській області правоохоронці затримали двох підлітків, винних у доведенні трьох дітей до стану сп’яніння.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Надвечір 8 липня у Корюківському районі області правоохоронці виявили 13-річного хлопчика та двох дівчат, віком 12 і 13 років, у стані тяжкого алкогольного сп’яніння.
Трьох дітей госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.
|Фото: motortion/Depositphotos
У ході розслідування поліціянти встановили, що дітям придбали та передали півлітрову пляшку горілки й кілька пластикових пляшок пива двоє місцевих мешканців, віком 18 та 19 років.
На кожного з винних у сп’янінні дітей склали протокол за статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).
Їм загрожує штраф.
Ювенальні правоохоронці притягнули до відповідальності батьків хлопчика, молодшої з дівчат та опікуна іншої дівчинки. На них складено адмінпротоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Нині життю дітей нічого не загрожує.
Дитину в стані алкогольного сп’яніння правоохоронці також виявили у Києві.
|Фото: Патрульна поліція Києва
В ніч на 10 липня до поліції звернувся охоронець одного з торговельних центрів й повідомив, що на території зачиненого закладу є сп’янілий хлопчик.
Правоохоронці з’ясували, що сп’янілий – 15-річний парубок, який через свій стан не зміг пояснити як там опинився.
Патрульні встановили рідних дитини й викликали медиків, які ушпиталили його з попереднім діагнозом "алкогольна інтоксикація".
Нагадаємо, на Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку.
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