На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

Тернопільський районний суд визнав винним 17-річного хлопця, який в стані алкогольного сп’яніння зґвалтував 13-річну знайому. 

Хлопця засудили до 8 років ув’язнення, й він має сплатити потерпілій пів мільйона гривень моральної шкоди, йдеться у вироку суду. 

Як встановили правоохоронці, інцидент трапився 24 липня 2021 року в селі Настасів Тернопільського району, де відпочивала компанія з п’яти підлітків – трьох хлопців та двох дівчат.  

За даними слідства, злочин скоїв учень, який надвечір приїхав до знайомих на став, де ті ловили рибу й привіз із собою пляшку горілки.

Фото: Tinnakorn/Depositphotos

Після вживання алкоголю одна з дівчат знепритомніла, а інша відійшла не надовго від місця, де вони перебували. У цей час 17-річний юнак взяв на руки 13-річну дівчину й переніс її в урвище біля ставка й зґвалтував її.

"Обвинувачений скористався безпорадним станом потерпілої", – зазначається в матеріалах справи. 

У суді хлопець свою вину не визнав, зазначивши, що не мав сексу з дівчиною. 

Потерпіла під час розмови зі слідчими розповіла, що про подію пам'ятає уривками. Утім, дівчина розповіла, що пам'ятає, як її душили та наказували не кричати. 

За словами дівчини, після того, як вона прийшла до тями, вона попросила подругу подзвонити до мами, бо сама була не в змозі дійти додому. 

Родичі завезли 13-річну потерпілу в лікарню, де в неї медики діагностували чисельні гематоми на лиці та шиї, а також підтвердили зґвалтування. 

Суд присудив хлопцю 8 років ув'язнення й частково задовільний цивільний позов родини дівчини – обвинувачений повинен сплатити їй 500 тисяч гривень моральної шкоди.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині затримали групу підлітків, яких підозрюють у знущаннях і зґвалтуванні 11-річної дівчинки

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