На фронті загинула бойова медикиня зі Львова, яка пішла служити з батьком і братом

На фронті загинула бойова медикиня 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа.
У мирному житті Наталія була власницею Центру косметології та лазерної епіляції, а від початку вторгнення пішла служити разом із батьком та братом.
Трагічну звістку повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич. Інформацію про загибель підтвердили брат і батько Наталії.
"Вибач, що був не дуже хорошим братом. Вибач, що часто творив різні погані речі, вибач, що багато чого не сказав.
Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка", – написав брат загиблої Іван Депа.
|На війні загинула львів'янка Наталія Депа
Друзі Наталії діляться спогадами про неї у соцмережах.
"Моя красуня. Наталя, Руденька, Вітамінка. Бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ Наталія Депа
Загинула за нас, за те, щоб ми жили в мирі і спокої, загинула, рятуючи інших. Завжди усміхнена та весела, хоробре серце, подруга, яка завжди готова прийти на допомогу. Підтримка та гордість. Дякую тобі за все. Я люблю тебе", – написала найкраща подруга Наталі Оксана.
|Наталія Депа була бойовим медиком 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ
Жінка додала, що кожен охочий може підтримати родину Наталі за такими реквізитами: 4149 4999 9012 1780.
|Дівчина пішла на фронт добровільно разом із батьком та братом
"Серце наче пошматували…Я все ще чекаю, що напишуть, що ти жива! Не вірю! Яка біль, яке горе! Я тобі ще мала подарувати подарунок на День народження, я ж обіцяла… і як тепер!
Ти ще мала мені видалити тату, памʼятаєш моє тату…ти ж обіцяла, Натуля. Як втамувати цю біль, як зцілити душу?! Я так би зараз тебе ще раз обняла! Хоч разок, я б сказала тобі ДЯКУЮ. Дякую, що ти була у моєму житті!" – пише Христина Кацман.
|У мирному житті Наталія була косметологом
Нагадаємо, у грудні минулого року на війні загинула військова медикиня "Аїда" з підрозділу "Хартія".
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