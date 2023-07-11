На фронті загинула бойова медикиня зі Львова, яка пішла служити з батьком і братом

На фронті загинула бойова медикиня 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа.

У мирному житті Наталія була власницею Центру косметології та лазерної епіляції, а від початку вторгнення пішла служити разом із батьком та братом.

Трагічну звістку повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич. Інформацію про загибель підтвердили брат і батько Наталії.

Реклама:

"Вибач, що був не дуже хорошим братом. Вибач, що часто творив різні погані речі, вибач, що багато чого не сказав.

Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка", – написав брат загиблої Іван Депа.

На війні загинула львів'янка Наталія Депа

Друзі Наталії діляться спогадами про неї у соцмережах.

"Моя красуня. Наталя, Руденька, Вітамінка. Бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ Наталія Депа

Загинула за нас, за те, щоб ми жили в мирі і спокої, загинула, рятуючи інших. Завжди усміхнена та весела, хоробре серце, подруга, яка завжди готова прийти на допомогу. Підтримка та гордість. Дякую тобі за все. Я люблю тебе", – написала найкраща подруга Наталі Оксана.

Реклама:

Наталія Депа була бойовим медиком 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ

Жінка додала, що кожен охочий може підтримати родину Наталі за такими реквізитами: 4149 4999 9012 1780.

Дівчина пішла на фронт добровільно разом із батьком та братом

"Серце наче пошматували…Я все ще чекаю, що напишуть, що ти жива! Не вірю! Яка біль, яке горе! Я тобі ще мала подарувати подарунок на День народження, я ж обіцяла… і як тепер!

Ти ще мала мені видалити тату, памʼятаєш моє тату…ти ж обіцяла, Натуля. Як втамувати цю біль, як зцілити душу?! Я так би зараз тебе ще раз обняла! Хоч разок, я б сказала тобі ДЯКУЮ. Дякую, що ти була у моєму житті!" – пише Христина Кацман.

У мирному житті Наталія була косметологом

Нагадаємо, у грудні минулого року на війні загинула військова медикиня "Аїда" з підрозділу "Хартія".