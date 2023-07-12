Астрономи знайшли планету, яка нагадує гігантське дзеркало

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 липня 2023

Дослідники помітили надзвичайну планету за межами Сонячної системи. Вона обертається навколо сонцеподібної зірки кожні 19 годин та оповита хмарами з титану та силікатів, які відбивають світло.

Планета за розмірами трохи більша за Нептун, пише Reuters з посиланням на журнал Astronomy & Astrophysics.

"Це гігантське дзеркало в космосі", – сказав астроном Джеймс Дженкінс з Університету Дієго Порталеса в Чилі.

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Хмари навколо планети LTT9779b відбивають близько 80% вхідного світла. А це – найбільший показник у Всесвіті. 

 Фото: Astronomy & Astrophysics

Для порівняння, у Сонячній системі Венера – найяскравіший об'єкт. Вона відбиває близько 75% вхідного світла, а Земля – лише 30%.

Планета LTT9779b і її зірка розташовані в галактиці Чумацький Шлях приблизно за 264 світлові роки від Землі.

Науковці вивчали планету за допомогою орбітального телескопа CHEOPS Європейського космічного агентства.

Діаметр планети-дзеркала приблизно в 4,7 раза більший, ніж Землі. Вона обертається дуже близько до своєї зірки – навіть ближче, ніж Меркурій до Сонця.

Завдяки бурхливому сонячному випромінюванню температура поверхні становить близько 1800°C, тож вона гарячіша за розплавлену лаву.

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Науковці наголошують, що з такими характеристиками та розташуванням дуже дивно, що у LTT9779b є атмосфера. Цікаво, що вона складається з тих елементів, з яких складається більшість гірських порід у земній корі.

"Ми навіть думаємо, що хмари можуть конденсуватися в краплі, і в деяких частинах атмосфери може випадати титановий дощ", – припускає дослідник Дженкінс.

Співавтор дослідження Вів’єн Парментьє з Франції додає, що наявність атмосфери у LTT9779b робить її "планетою, яка не повинна існувати".

"Супервідбиваючий хмарний покрив, ймовірно, допоміг зупинити планету від занадто сильного нагрівання та позбавлення її атмосфери. Це досить унікально, оскільки всі інші планети з такою температурою, які є достатньо великими, щоб зберегти свою атмосферу, занадто гарячі, щоб утворювати хмари, і тому темні, як вугілля", – сказав Парментьє.

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