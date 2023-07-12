У Нацгвардії пояснили, хто з військовослужбовців може отримати додаткові виплати

Військовослужбовці при виконанні бойових завдань отримують додаткові виплати.

Вони також передбачені, якщо військовослужбовець отримав поранення під час служби.

Про це розповіли в Національній гвардії України.

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Додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч гривень виплачується пропорційно тим захисникам, які:

беруть безпосередню участь в бойових діях;

забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії;

знаходяться безпосередньо у районах ведення та на тимчасово окупованих Росією територіях України;

перебувають між позиціями сил оборони України та ворога.

Зі слів Героя України та нацгвардійця Дмитра Фінашина, така виплата здійснюється на підставі наказів командира.

Виплати пораненим зберігаються. Це стосується бійців, які отримали поранення, контузію травму чи каліцтво під час бойових дій.

"Гроші отримують на основі висновку військово-лікарської комісії", – пояснює Дмитро.

Він додає, що право на виплату 100 тисяч гривень мають також військовослужбовці МВС. Це врегульовано низкою нормативних документів (накази МВС від 28 листопада 2022 року №775 та від 26 січня 2023 року №35, 36, 37).

Виплати можливі, коли поранений перебуває на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я України або за кордоном.

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Також сюди враховують час, який потрібен для переміщення з одного лікарського закладу до іншого. Або термін відпустки у разі важкого поранення (якщо її надали за висновками ВЛК).

Якщо у військовослужбовців виникають питання щодо виплат, то можна звернутись до свого командира або до юридичної служби вашої частини.

Також є цілодобовий телефон довіри +380 89 420 1866.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-запис для проходження ВЛК. Він діє у військові госпіталях в 13 містах.