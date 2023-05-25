Електронну чергу для проходження ВЛК запустили ще у восьми містах України

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 травня 2023

Електронну чергу для проходження військово-лікарської комісії запустили ще у восьми містах.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я. 

Система електронної черги нині доступна у військових госпіталях у:

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  • Старокостянтинові;
  • Десні;
  • Дніпрі; 
  • Миколаєві;
  • Білій Церкві; 
  • Рівному;
  • Чернівцях;
  • Житомирі.
Фото: leravalera89/Depositphotos

Нагадаємо, з початку травня військові можуть записатися в електронну чергу на проходження ВЛК у: 

  • Києві;
  • Львові; 
  • Вінниці;
  • Одесі;
  • Харкові.

Проєкт дає можливість начальнику медичної частини завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста на потрібний день та час.  

Раніше ми розповідали, що всі ВЛК обіцяють перевести на електронні черги.

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