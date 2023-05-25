Електронну чергу для проходження ВЛК запустили ще у восьми містах України

Електронну чергу для проходження військово-лікарської комісії запустили ще у восьми містах.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Система електронної черги нині доступна у військових госпіталях у:

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Старокостянтинові;

Десні;

Дніпрі;

Миколаєві;

Білій Церкві;

Рівному;

Чернівцях;

Житомирі.

Фото: leravalera89 /Depositphotos

Нагадаємо, з початку травня військові можуть записатися в електронну чергу на проходження ВЛК у:

Києві;

Львові;

Вінниці;

Одесі;

Харкові.

Проєкт дає можливість начальнику медичної частини завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста на потрібний день та час.

Раніше ми розповідали, що всі ВЛК обіцяють перевести на електронні черги.