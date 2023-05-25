Електронну чергу для проходження ВЛК запустили ще у восьми містах України

Електронну чергу для проходження військово-лікарської комісії запустили ще у восьми містах.
Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.
Система електронної черги нині доступна у військових госпіталях у:
- Старокостянтинові;
- Десні;
- Дніпрі;
- Миколаєві;
- Білій Церкві;
- Рівному;
- Чернівцях;
- Житомирі.
|Фото: leravalera89/Depositphotos
Нагадаємо, з початку травня військові можуть записатися в електронну чергу на проходження ВЛК у:
- Києві;
- Львові;
- Вінниці;
- Одесі;
- Харкові.
Проєкт дає можливість начальнику медичної частини завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста на потрібний день та час.
Раніше ми розповідали, що всі ВЛК обіцяють перевести на електронні черги.
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