Спільнота Родин Оленівки просить започаткувати Дні скорботи та вшанування пам’яті загиблих від теракту

У ніч з 28 на 29 липня минулого року російські окупанти влаштували теракт у колонії №120 смт. Оленівки, де утримували військовополонених захисників Маріуполя.

Рідні бійців просять започаткувати Дні скорботи та вшанування пам’яті захисників, загиблих внаслідок теракту.

Відповідну петицію опублікували на сайті президента Володимира Зеленського 11 липня.

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"Після теракту в Оленівці не було встановлено Дня жалоби на державному рівні.

Ми постійно наголошуємо на тому, що це було сплановане вбивство та скалічення військовополонених, які обороняли місто Маріуполь та вийшли з наказом вищого військового керівництва із заводу "Азовсталь". Їм гарантували збереження життя та здоров'я. Цей російський воєнний злочин не має бути забутий через покоління", – кажуть у ГО "Спільнота Родин Оленівки".

Організація просить усіх небайдужих підписати та розповсюдити звернення.

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Росіяни влаштували теракт в Оленівці 28/29 липня 2022 року

"Ми, родини захисників України, просимо владу України започаткувати на державному рівні 28 та 29 липня днями скорботи та вшанування пам’яті захисників, страчених внаслідок теракту в колонії №120 смт Оленівка.

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Ми хочемо, щоб ці дні пам’ятали українці через покоління, щоб віддавали шану військовим, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу "Азовсталь" у період з 16 по 20 травня 2022 року, і всупереч домовленостям та гарантіям збереження життя та здоров’я, були вбиті росіянами", – йдеться у петиції.

Нагадаємо, 28 липня 2022 року близько 23:30 росіяни влаштували вибух в ангарі, який було нашвидкуруч перероблено під житловий барак.

У цей барак навмисного перевели 193 військових за попередньо складеними списками, розповів в.о. командира Азову Микита Надточій.

Росіяни вбили понад 50 військовополонених, поранили – понад сотню.

Також пораненим військовополоненим довгий час не надавали медичної допомоги, через що багато бійців стекли кров’ю, не дочекавшись евакуації до лікарень.

"Пройшов майже рік з дня теракту, однак росія досі не понесла покарання за скоєний злочин проти військовополонених, поранені захисники досі перебувають в полоні, ідентифікація тіл загиблих героїв досі триває.

Тому ми вважаємо, що пам’ять про ці дні має бути встановлені державою офіційно", – наголошують рідні бійців.

ГО "Спільнота Родин Оленівки" – це спільнота для родин загиблих, поранених та інших військовополонених Оленівки.