Патронатна служба Азову просить підписати петицію про створення меморіалу героям Маріуполя

Патронатна служба "Азову" закликає підписати петицію про створення Меморіалу Героям полку "Азов", захисникам Маріуполя у Києві.

Меморіал пропонують встановити на Співочому полі, неподалік від Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 3 травня, повідомляє офіційний благодійний фонд "Янголи Азову".

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"Захисники Маріуполя билися до останнього в повному оточенні, відрізані від великої землі. Їх подвиг не повинні забути. Суспільство має бачити до чого призводить легковажна політика, внаслідок якої частина народу вважали монстра – другом, а держава з перших днів свого становлення роззброювалася.

Ціну нашої свободи повинен знати кожен, хто тут живе і кожен, хто сюди приїздить", – коментує керівниця Патронатної служби Олена Толкачова.

Родини загиблих захисників Маріуполя та Патронатна служба закликають українців підтримати проєкт створення пам’ятного комплексу саме на Співочому полі – щоб майбутні покоління мали місце для вшанування героїчної боротьби "азовців".

Фото: Патронатна служба Азову

"На мою думку, Меморіал нашим воїнам має розташовуватися на схилі Дніпра, у самому центрі Києва. Поруч з Меморіальним комплексом, що присвячений Другій світовій війні", – додає Толкачова.

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Проєкт меморіального комплексу подібний до ідеї американського військового кладовища Люксембурга.

Петицію зареєструвала Віра Литвиненко.

"Пам’ять про декілька сотен воїнів, які протягом тривалого часу безстрашно і невпинно в повному оточенні обороняли місто Маріуполь, які віддали життя за долю України і за кожного з нас, досі не вшановано гідним їх подвигу способом.

Захисники Маріуполя власними життями стримали втричі перевагаючі сили ворога, що дало змогу Збройним Силам України на інших напрямках зберегти кордони України", – йдеться у зверненні.

Авторка зазначає, що подвиг захисників Маріуполя увійде в історію України як приклад "найгероїчнішого протистояння з переважаючими силами ворога".

"Питання гідного вшанування подвигу бійців полку "АЗОВ" має бути вирішено шляхом створення Меморіалу або Стіни пам"яті державного значення", – наголошують у петиції.

Нагадаємо, оборона Маріуполя під час повномасштабного вторгнення тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року – останньою фортецею став меткомбінат "Азовсталь".

Переважаючі сили росіян стримували бійці полку "Азов", 36-ї окремої бригади морської піхоти, патрульної поліції, а також прикордонники, тероборонівці та інші військовослужбовці.

На "Азовсталі" також перебували сотні цивільних, коли росіяни обстрілювали бункери із застосуванням авіації, кораблів і сухопутних підрозділів.

Військові билися за "Азовсталь" під постійним вогнем ворога, за відсутності ліків та їжі. Російські окупанти не погодились на процедуру extraction, за якою бійців сподівалися доправити морем до нейтральної країни.

20 травня захисники "Азовсталі" вийшли з території меткомбінату під гарантії. Більшість бійців перебували в сумнозвісній колонії в Оленівці – у ніч проти 29 липня росіяни підступно вбили 53 захисників Маріуполя, ймовірно, заклавши вибухівку в бараку.

29 червня в Україну вдалося повернути 95 поранених захисників "Азовсталі", а наступний обмін відбувся аж 21 вересня.

Під час великого вересневого обміну з полону вдалось визволити 215 військових, зокрема: офіцера "Азову" Іллю Самойленка, начштабу Богдана Кротевича, керівника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, добровольця-парамедика Катерину Поліщук з позивним "Пташка", морпіха Михайла Діанова, Дмитра "Ореста" Козацького – автора легендарних фото з Азовсталі, а також вагітну медикиню Мар'яну Мамонову.

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Фото: Дмитро Козацький

Також Україні вдалося повернути з полону ворога командира полку "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса"), Святослава Паламара ("Калину") і морпіха Сергія Волинського ("Волину"), які наразі перебувають у Туреччині.

Потім в Україну з полону повернулася медикиня Вікторія Обідіна, яку росіяни розлучили з 4-річною дочкою в День матері.

Нещодавно, 10 квітня, також відбувся обмін, в ході якого Україна повернула 100 бійців (кілька з них – захисники "Азовсталі").

Зокрема, з російського полону звільнили Валерію Суботіну з позивним "Нава", яка вийшла заміж і втратила коханого на "Азовсталі".

На жаль, за даними Асоціації родин захисників Азовсталі, понад 700 бійців полку "Азов" досі перебувають у полоні ворога.

Раніше українці підтримали петицію про започаткування Дня вшанування захисників Маріуполя. А у Києві вулицю Маршала Малиновського перейменували на вулицю Героїв полку "Азов".