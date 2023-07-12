У Південній Африці науковці виявили сліди найдавніших льодовиків

Науковці знайшли сліди найстарших льодовиків на планеті.

Вони розташовані у Південній Африці, пише Science Alert з посиланням на Geochemical Perspectives Letters.

Вчені виявили стародавні породи, "побиті" ізотопами кисню. Вони лежать під найбільшими у світі родовищами золота.

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Команда під керівництвом геолога-археолога Йоганнесбурзького університету Акселя Хофмана проаналізувала скельні шари, розташовані поблизу Дурбана на східному узбережжі Південної Африки. Вони містять льодовикові відкладення, вік яких оцінюється у 2,9 мільярда років, що робить їх найстарішими з відомих на Землі.

Фото: Getty Images

Послідовність шарів гірських порід, яка називається супергрупою Понгола, майже не була порушена, оскільки багато років тому вона сформувалась в результаті затоплення внутрішнього моря.

"Це одна з небагатьох територій, яка залишилася досить недоторканою та незмінною від ранньої Землі. Ці відкладення є скам’янілими льодовиковими моренами, які в основному є уламками, залишеними льодовиком, коли він поступово тане і стискається", – пояснює геолог Орегонського університету Ілля Біндеман.

Команда науковців виміряла ізотопи кисню та глинистих сланців із супергрупи Понгола. У цих зразках найнижчий рівень кисню-18 серед усіх аналогічних родовищ, проаналізованих дотепер. А ще дуже висока кількість кисню-17, що вказує на те, що породи утворилися при більш низьких температурах.

Ізотопи кисню бувають "важкими" або "легкими": це залежить від кількості нейтронів у їхньому ядрі. Тож коли геологи порівнюють їхню відносну кількість у стародавніх породах, то можуть зробити висновок про умови, за яких ці породи виникли.

Біндеман каже, що для того вони мали утворитися під льодом.

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"Поєднайте ці геохімічні докази з моренними доказами, і це означатиме, що ці льодовики – найдавніші льодовики, знайдені на Землі", – додав він.

За попередніми оцінками науковців, глобальне похолодання наступало на Землі двічі – 650 і 700 мільйонів років тому. Але все більше дослідників сумніваються в тому, що "земна куля перетворювалась на сніговий шар".

Біндеман і та його колега Хофман схиляються до думки, що континент, який дав початок Південній Африці, знаходився ближче до полюсів, тому покрився льодом.