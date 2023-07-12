Архітектори затвердили шрифти для двох перейменованих станцій київського метро. ФОТО

У Києві архітектори затвердили шрифти, які будуть використані на колійних стінах двох станцій столичної підземки.

Йдеться про перейменовані станції метро "Звіринецька" (колишня назва "Дружби народів") та "Площа Українських Героїв" (колишня назва "Площа Льва Толстого").

Автор цих шрифтів – Богдан Гдаль, повідомляє офіційний портал Києва.

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Автором шрифтів став Богдан Гдаль

"Богдан Гдаль – шрифтовий дизайнер, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням нових написів для станцій на початку цього року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованих станцій та надали всі необхідні погодження.

Адже внесення змін до існуючого архітектурного оформлення, зокрема й до архітектурного вигляду назви станції метрополітену, виконується виключно за погодженням з архітектором цієї станції", – пояснюють у міськраді.

Йдеться про станції "Звіринецька" (колишня назва "Дружби народів") та "Площа Українських Героїв" (колишня назва "Площа Льва Толстого")

Нагадаємо, у травні цього року Київрада підтримала рішення про перейменування станцій "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв" та "Дружби Народів" на "Звіринецьку".

Зараз на станціях міняють вказівники та шрифти. Попередньо, роботи триватимуть до кінця вересня цього року.

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