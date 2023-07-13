"Одна помилка могла коштувати життя": нацгвардійці розповіли про бої за Волноваху

Руслан та Мирон – військовослужбовці-контрактники, які взяли участь у запеклих боях за Волновасі на Донеччині. Захисникам доводилося виконувати бойові завдання під постійними ударами авіабомб та артилерії.

У Національній гвардії України поділилися їхніми спогадами про тогочасні події на фронті.

Кар’єру в армії Руслан розпочав строковиком. Тоді зрозумів, що потрапив в коло однодумців. Чим більше чоловік спілкувався та вивчав військову справу, тим більше з’являлося бажання підписати військовий контракт.

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Коли наважився, то, за наказом керівництва, почав брати участь у боях на Донеччині, зокрема за передмістя Волновахи.

Військовослужбовець Мирон. Фото: Нацгвардія

Група Руслана просувалася під постійними ударами авіабомб та артилерії.

Ворожа колона просувалася з максимальною швидкістю, тому зайняти потрібну військовим позицію було складно. У результаті, було ухвалено рішення вести вогонь проти противника з відкритого провулку і звідти корегувати дії, аби знищити окупанта, розповідає військовий.

"В той момент, коли я останній відходив до укриття, пролунала канонада ГРАДу (реактивної системи залпового вогню калібру 122 мм). Саме під час руху, в декількох метрах від мене влучив снаряд. Отямившись, я зрозумів, що уламок потрапив у ногу. Побратими одразу відтягнули мене в укриття та надали медичну допомогу", – зазначив Руслан.

Тоді його, ледь притомного, доправили на авто до шпиталю в селі Валер’янівка, де й почався його шлях лікування. Зараз нацгвардієць проходить реабілітацію, щоб надалі працювати задля перемоги.

За героїзм та чітке виконання поставлених бойових задач президент України нагородив Руслана нагрудним знаком "За військову службу Україні".

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У 2021 році ще один майбутній нацгвардієць Мирон підписав контракт та поринув у військову справу. Він також взяв участь у боях за Волноваху.

"Змінився ритм життя. День був розписаний погодинно: навчання, тренування, служба. Військова служба привчає до дисципліни та стриманості, не можу сказати, що це погано відобразилося на мені. Такі навички сто відсотків знадобляться кожному чоловікові у цивільному житті", – розповів Мирон.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення у військовій частині нацгвардійця розпочалася ротація. Тоді він потрапив на Донеччину. Там відчував загострення ситуації на кордоні України.

"Цей місяць допоміг йому усвідомити, що час розплати настав і треба бути готовим до будь-яких подій", – зазначили в нацгвардії.

А вже з перших днів російського вторгнення МИРОН З побратимами отримав бойовий наказ на відбиття передмістя Волновахи.

"Нас розбили на три основні групи, я був в ударній на посаді помічника гранатометника", – пригадує боєць.

Завдання військових полягало у тому, щоб прибути у вказане місце, зайняти там найвигіднішу позицію і завдати удару по техніці окупантів.

"Це обґрунтований ризик, навіть якщо повернути час, я б не змінив свого рішення. Кожен постріл був на вагу золота та одна помилка могла коштувати нам життя.

Я подав заряд гранатометнику та затамував подих. З першого пострілу нам вдалося підбити танк, який їхав попереду, колона зупинилася на деякий час, через неочікуваний постіл", – пригадує Руслан.

Тоді чоловік разом з іншими побратимами зрозумів, що окупанти можуть почати бити їх з будь-якого наявного озброєння. Після виконання бойового завдання нацгвардійці почали відходити у безпечніше місце.

Нагадаємо, місто Волноваха Донецької області нині перебуває під тимчасовою окупацією РФ.