Через війну зросла кількість дітей, які не ходять до дитячих садків – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 липня 2023

Внаслідок повномасштабної війни в Україні зріс відсоток дітей, які не відвідують заклади дошкільної освіти. 

Про це свідчать результати дослідження Державної служби якості освіти, проведене з 24 квітня по 5 травня цього року. 

Моніторингове дослідження охопило 176 закладів дошкільної освіти. У 69% садків кількість вихованців зменшилася. Це пов'язано з виїздом родин за кордон або переїзду в інший регіон. 

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При цьому керівники 31% закладів вказали, що кількість дітей зросла. 

Фото: alexandritik@gmail.com/Depositphotos

За інформацією місцевих органів управління освітою, частка дітей, які не відвідують ЗДО, зменшувалася: 

  • у 2021 році – на 18%; 
  • у 2022 – на 16%; 
  • у 2023 – на 22%. 

Найбільше дітей, які не відвідують дитсадки у Кіровоградській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях. 

У держслужбі додають, що основною причиною зменшення кількості дітей в садках є відсутність укриттів. Діти лишаються формально вихованцями закладу, втім реального доступу до дошкільної освіти не мають, а педагогічні працівники перебувають на простої.

"Найбільш гостро це питання постає у сільській місцевості: четверта частина керівників ЗДО повідомила про їхню (йдеться про укриття – ред.)  відсутність, натомість у містах і селищах про це скаржиться кожен п’ятий керівник", – зазначають в Державній службі якості освіти.

Зменшення дітей вплинуло на заклади дошкільної освіти – протягом останніх трьох років їхня кількість знизилася на 1,5%. 

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Згідно з результатами опитування, освітній процес у 57% садків організовано в очному форматі (зокрема 100% – у Закарпатській й Тернопільській області), у 29% – дистанційно, а в 14% – за змішаною формою.

У онлайн-анкетуванні взяли участь 1219 керівників ЗДО.

Нагадаємо, минулого року українські діти провели в укриттях понад 900 годин. 

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