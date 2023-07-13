Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 липня 2023

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт, який дозволяє вагітним жінкам, які працюють, за бажанням йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів. 

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. 

Невикористані до пологів дні можна буде додати до післяпологової відпустки. 

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Відповідно до статті 178 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України "Про відпустки" працюючим жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів – 70 днів до та 56 днів після пологів.

Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos 

"Початок та завершення такої відпустки визначений на законодавчому рівні та обліковується від дати пологів. Тобто жінки не мають можливості змінити дату початку такої відпустки, зважаючи на свій медичний стан та самопочуття. 

Окрім того, якщо жінка не використала частину вказаної відпустки до пологів, невикористані дні не можуть бути перенесені та використані нею після пологів", – зазначають в пояснювальній записці прийнятого законопроєкту. 

Відповідно до закону, за відсутності медичних протипоказань працююча жінка при надії за бажанням зможе розпочати відпустку пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів та пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки. 

Зазначається, що при цьому загальна тривалість відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься. 

Раніше ми повідомляли, що Кабмін дозволив йти у декрет батьку та іншим родичам дитини. 

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