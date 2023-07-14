Що робити, якщо друг у месенджері просить гроші – розповідають у поліції

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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14 липня 2023

Якщо друг у месенджері просить грошей у борг і дає номер карти, не треба відразу перераховувати йому гроші.

Про це розповідають у Національній поліції України.

Акаунт користувача, від імені якого надходять повідомлення про допомогу, можуть зламати шахраї.

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Правоохоронці рекомендують дотримуватися наступних правил, щоб не стати жертвами зловмисників:

  • перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;
  • запитайте друга про те, що можете знати тільки ви: таке питання відразу викриє шахрая;
  • напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас гроші. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.
 Якщо друг у месенджері просить грошей у борг і дає номер карти, не треба відразу перераховувати йому гроші

Також варто захистити свої акаунти від можливого зламу.

Це можна зробити так:

  • створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Пароль має містити не менше 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та на електронних поштових скриньках;
  • вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість: для входу до акаунту, крім логіна та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга.

Пам’ятайте: якщо його акаунт зламати, зловмисники можуть розсилати посилання, за якими ховається вірус або ресурс, який може отримати особисту інформацію незаконним шляхом.

Читайте також: У поліції нагадали про шахрайські схеми та як не стати жертвою обману

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